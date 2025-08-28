Sumitra the elephant leading Pune Ganesh Visarjan procession with traditional Ambari, symbolizing cultural heritage and devotion
Pune Ganesh Festival: माधुरीचं काय चुकलं? पुण्याच्या गणेश विसर्जन मिरवणुकीत सहभागी व्हायची सुमित्रा हत्तीण, काय आहे इतिहास?

The Legacy of Sumitra Elephant in Pune Ganesh Visarjan Procession | पुण्याच्या गणेश विसर्जन मिरवणुकीत हत्तींची भूमिका आणि त्यांच्याशी निगडित परंपरा, इतिहास आणि वाद यांचा आढावा.
कोल्हापूरच्या नांदणी येथील माधुरी हत्तीच्या धार्मिक मिरवणुकीतील सहभागाने अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. पेटा आणि वनताराच्या याचिकेमुळे तिला वनतारा प्राणी संवर्धन केंद्रात हलवण्यात आले, यामुळे संपूर्ण राज्यात संताप उसळला. तरीही, माधुरीला परत आणण्यासाठी अनेक आंदोलने झाली. अखेर सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मात्र पेटाच्या भूमिकेवर प्रश्न निर्माण होतात.

