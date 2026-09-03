Pune Noise Rules: पुण्यात सर्व सण-उत्सवांसाठी एकसारखे ध्वनी नियम; डीजे मर्यादा ओलांडल्यास गुन्हे दाखल करण्याचा पोलिस आयुक्तांचा इशारा

पुणे : पुणे शहरातील सर्व सण-उत्सवांसाठी एकसारखेच नियम लागू केले जातील. उत्सवात डीजेला चार बेस आणि चार टॉपचा नियम सर्वांना पाळावा लागेल. त्यापेक्षा अधिक ध्वनियंत्रणा वापरल्यास ध्वनीची निर्धारित मर्यादा पाळणे शक्य होणार नाही. शहरातील ९९ टक्के गणेश मंडळे आणि कार्यकर्ते पोलिसांची भूमिका मान्य करतात; मात्र काही जण स्वतंत्र भूमिका मांडतात. नियमांपेक्षा वेगळी भूमिका घेतल्यास गुन्हे दाखल होऊन न्यायालयीन प्रक्रियेला सामोरे जावे लागेल, असा इशारा पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी दिला. पोलिस आणि गणेश मंडळांचे कार्यकर्ते एकत्रितपणे काम केल्यास दहीहंडी आणि गणेशोत्सव अधिक चांगल्या पद्धतीने पार पाडता येईल, असे आवाहनही त्यांनी केले..गणेशोत्सवाच्या तयारीच्या पार्श्वभूमीवर गणेश मंडळांचे कार्यकर्ते, पोलिस आणि महापालिका प्रशासनाची बैठक गणेश कला क्रीडा मंच येथे झाली. या बैठकीत मंडळांच्या कार्यकर्त्यांनी शहरातील रस्त्यांची दुरवस्था, वाहतूक कोंडी, बेकायदा पार्किंग, बंद पथदिवे, स्वच्छतागृहांची अपुरी व्यवस्था, मिरवणुकीतील गर्दी आणि ध्वनिवर्धकांच्या परवानगीसह विविध प्रश्न मांडले..शहरातील सर्व रस्त्यांवरील खड्डे गणेशोत्सवापूर्वी बुजवावेत, तीन हजारांहून अधिक बेवारस वाहने हटवावीत, बंद पथदिवे सुरू करावेत तसेच महिला आणि पुरुषांसाठी पुरेशी स्वच्छतागृहे उपलब्ध करून द्यावीत, अशी मागणी कार्यकर्त्यांनी केली. लक्ष्मी रस्ता आणि टिळक रस्त्यावरील बेकायदा पार्किंग हटवून वाहतूक कोंडी सोडविण्याची मागणीही करण्यात आली..टिळक रस्त्यावरून सुमारे २२५ गणेश मंडळांच्या मिरवणुका जातात. स्वारगेट चौकात चारही बाजूंनी मंडळे येत असल्याने या ठिकाणी विशेष यंत्रणा उभारावी. लक्ष्मी रस्त्याप्रमाणे टिळक रस्त्यावरील मंडळांचेही महापालिकेने स्वागत करावे. मिरवणुकीत ढोल-ताशा पथकांमुळेही मोठ्या प्रमाणात ध्वनी निर्माण होतो. सुमारे चार हजार ढोल वाजत असताना ध्वनीची मर्यादा ओलांडली जाते. मग डीजेबाबतच पोलिसांचे सहकार्य का मिळत नाही, असा सवाल कार्यकर्त्यांनी केला..तुमच्यासोबत संघर्षाची भूमिका नाही - पोलिस आयुक्तमंडळाच्या कार्यकर्त्यांनी त्यांच्या मागण्या मांडल्यानंतर पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी त्यांची भूमिका स्पष्ट केली. गणेश मंडळांनी नियमांचे पालन करावे, अडचणी असतील तर पोलिसांकडून सहकार्य केले जाईल. गेल्यावर्षी मानाच्या गणपतींची मिरवणूक लवकर संपविण्याचा प्रयत्न झाला; मात्र त्यात अपेक्षित यश आले नाही. मिरवणूक दीड-दोन तास उशिरा सुरू राहिली, तरी गर्दीचे योग्य नियोजन झाल्याने चेंगराचेंगरी झाली नाही. यंदा चर्चेतून अधिक संवेदनशीलता निर्माण झाली असून मिरवणुकीतील सुधारणा पुणेकरांना दिसतील, असा विश्वास आयुक्तांनी व्यक्त केला..गणेशोत्सवाच्या काळात गणेश मंडळांची माहिती आणि एकेरी मार्गांची माहिती देणारे फलक शहरभर लावावेत. महिला सुरक्षेला प्राधान्य देतानाच पथारी व्यावसायिकांच्या व्यवस्थेचाही विचार करावा. दहीहंडी किंवा अन्य कार्यक्रमांमध्ये अश्लील गाणी अथवा आक्षेपार्ह सादरीकरण होत असल्यास परवानगी दिली जाणार नाही, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.‘पोलिस दल आपलेच आहे. आम्हीही गणेशभक्त आहोत. तुमच्यासोबत भांडण्याची आमची भूमिका नाही. चुकीची माहिती पसरवू नका. बैठकीत झालेले निर्णय आणि उच्च न्यायालयाचे आदेश यांचे पालन ९९ टक्के मंडळे आणि कार्यकर्ते करतात. मात्र एखादा टक्का वेगळी भूमिका घेतो. त्यामुळे गुन्हे आणि न्यायालयीन प्रक्रियेत वेळ जाण्यापेक्षा सर्वांनी समंजस आणि सर्वसमावेशक भूमिका घ्यावी, असे अमितेश कुमार यांनी सांगितले..गणेश मंडळ कार्यकर्त्यांच्या ८ प्रमुख मागण्या- सर्व रस्त्यांवरील खड्डे तातडीने बुजवावेत- पोलिसांकडून ढकलाढकली केली जाते, मारहाण होते- गणेशोत्सवात तोंड बघून नियमांची अंमलबजावणी करू नये- रस्त्यावर बेवारस वाहनांचा उत्सवामध्ये मोठा अडथळा होतो, ही वाहने हटवावीत- बंद पथदिवे तातडीने दुरुस्त करून सुरू करावेत- महिला-पुरुषांसाठी पुरेशी स्वच्छतागृहे उपलब्ध करावीत-टिळक रस्त्यावरील मिरवणुकीचे विशेष नियोजन करावे- मिरवणुकीचे पास शेवटच्या दिवशी न देता काही दिवस आधी द्यावेत.पोलिस आयुक्तांच्या प्रमुख सूचना- प्रत्येक पोलिस ठाण्याच्या अंतर्गत मंडळांना अधिकाऱ्यांनी भेट द्यावी- कार्यकर्त्यांशी चर्चा करून वाहतूक, सुरक्षा धोरण निश्चित करावे- मिरवणुकीचे पास किमान आठवडाभर आधी उपलब्ध करावेत- मिरवणुकीच्या दोन्ही दिवसांची परवानगी ग्राह्य धरावी- रस्त्यावर खड्डे असतील तर पोलिसांनी पुढाकार घेऊन महापालिकेकडून खड्डे बुजवून घ्यावेत- लक्ष्मी रस्ता, टिळक रस्त्यावरील मिरवणुकीचे विशेष नियोजन केले जाईल- अमली पदार्थ प्रतिबंधक मोहीम गणेशोत्सवात घ्यावी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.