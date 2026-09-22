Pune News: गणेशोत्सवातील गर्दीने पुणेकर धास्तावले; ‘दुर्घटना होण्याची वाट बघायची का?’ प्रशासनासह नागरिकांनाही सवाल

पुणे : गणेशोत्सवादरम्यान मध्यवर्ती पेठांमध्ये उडालेला गर्दी व्यवस्थापनाचा बोजवारा आणि चेंगराचेंगरीसदृश परिस्थितीबाबत ‘सकाळ’ने वास्तव मांडल्यानंतर पुणेकरांनी त्यावर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. प्रशासनाचे ढिसाळ नियोजन, अचानक रस्ते बंद करण्याची पद्धत, बंदिस्त देखाव्यांसमोरील रांगा आणि काही मंडळांच्या कार्यकर्त्यांची दादागिरी यावर नागरिकांनी संताप व्यक्त केला आहे. .Police Officer Death: अचानक प्रकृती बिघडली अन् रक्ताची उलटी झाली; २५ वर्षीय महिला पोलिसाची मृत्यूशी झुंज अपयशी.केवळ प्रशासन आणि पोलिसांना दोष न देता, तरुणाईचा सेल्फीचा मोह आणि नागरिकांची बेशिस्त कोंडीला कारणीभूत ठरत असल्याचे मत पुणेकरांनी मांडले आहे. प्रशासन, पोलिस, महापालिका, गणेश मंडळे आणि नागरिक या सर्वांनी समन्वयाने उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी सांगितले. .कौस्तुभ गद्रे म्हणाले, ‘‘पुण्यातील गणेशोत्सवातील भव्य आणि बंदिस्त देखाव्यांची संख्या गेल्या काही वर्षांत वाढली आहे. अशा ठिकाणी नागरिकांना टप्प्याटप्प्याने प्रवेश दिला जात असल्याने मंडपाबाहेर गर्दी होते. काही ठिकाणी प्रवेशाचे मार्ग अरुंद असून पादत्राणे ठेवण्याच्या ठिकाणीही झुंबड उडते. .Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...केवळ प्रशासनाला दोष देणे चुकीचे‘‘गर्दी इतकी असते की धडकी भरावी; पण केवळ प्रशासनाला पूर्ण जबाबदार धरून चालणार नाही. अतिउत्साही मंडळी आणि बाहेरगावांहून येणाऱ्या लाखो भाविकांच्या गर्दीवर नियंत्रण मिळवणे पोलिसांच्या आवाक्याबाहेरचे आहे. दुर्घटना होण्याची वाट बघायची का? लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिकांनी अशा गर्दीत जाणे टाळावे. स्वयंशिस्त आणि स्वयंनियंत्रण खूप महत्त्वाचे आहे. तारतम्य बाळगले नाही, तर स्वतःची सुरक्षा स्वतःच्याच हाती उरते,” असे मत सदाशिव पेठेतील सिद्धार्थ बेंद्रे यांनी व्यक्त केले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.