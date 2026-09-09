पुण्यात गणेशोत्सवात ५ दिवस 'ड्राय डे'; कोणत्या भागात मद्यविक्री कधी बंद? जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आदेश

पुणे शहरात गणेशोत्सवानिमित्त कायदा सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने १४ सप्टेंबर ते २६ सप्टेंबर या कालावधीत ड्राय डे असणार आहे. काही भागात १४ ते २५ सप्टेंबर कालावधीत पूर्णपणे ड्राय डे असेल तर काही भागात गणेश चतुर्थी, पाचवा आणि सातवा दिवस, अनंत चतुर्दशी ते दुसऱ्या दिवशी गणेश विसर्जन मिरवणूक संपेपर्यंत मद्यविक्री बंद ठेवण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत..१४ सप्टेंबरला संपूर्ण दिवस ड्राय डे१४ सप्टेंबर २०२६, गणेश चतुर्थीच्या दिवशी पुणे-१ राज्य उत्पादन शुल्क कार्यक्षेत्रात संपूर्ण दिवस मद्यविक्री बंद ठेवण्यात येणार आहे. त्यामुळे या दिवशी मद्यविक्री करता येणार नाही..मुख्यमंत्र्यांची मिमिक्री करणाऱ्याच्या मदतीने करायचा घोटाळे; भ्रष्टाचार, बेहिशोबी मालमत्ता प्रकरणी बड्या अधिकाऱ्याला अटक.२५ सप्टेंबरला अनंत चतुर्दशी२५ सप्टेंबर २०२६ रोजी अनंत चतुर्दशीच्या दिवशीही संपूर्ण दिवस मद्यविक्री बंद राहणार आहे. याच दिवशी पुण्यात गणेश विसर्जनाच्या मुख्य मिरवणुका होणार आहेत..२६ सप्टेंबरलाही विसर्जन मार्गावर ड्राय डेआदेशानुसार २६ सप्टेंबर २०२६ रोजी विसर्जन मिरवणूक संपेपर्यंत संबंधित भागात मद्यविक्री बंद ठेवण्यात येणार आहे. विशेषतः विसर्जन मिरवणुकीच्या मार्गावरील मद्यविक्री आस्थापने या कालावधीत बंद ठेवण्याचे निर्देश आहेत..५वा, ६ वा दिवसगणेशोत्सवाच्या ५व्या आणि ६व्या दिवशी मर्यादित कालावधी आणि क्षेत्रासाठी मद्यविक्रीवर निर्बंध राहणार आहेत. ज्या भागातून गणेश विसर्जनाच्या मिरवणुका होणार आहेत, त्या भागातील मिरवणूक मार्गावर विसर्जन मिरवणूक संपेपर्यंत मद्यविक्री बंद ठेवण्यात येणार आहे..पुण्यातील कोणत्या भागांत विशेष निर्बंध?आदेशात पुणे पोलीस आयुक्तालयातील खडक, विश्रामबाग आणि फरासखाना पोलीस ठाण्यांच्या हद्दीचा विशेष उल्लेख करण्यात आला आहे. या तीन पोलीस ठाण्यांच्या हद्दीत १४ सप्टेंबर ते २५ सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत, तसेच २६ सप्टेंबर रोजी विसर्जन मिरवणूक संपेपर्यंत संबंधित निर्बंध लागू राहणार आहेत..गणेशोत्सवाच्या तयारीसाठी प्रशासन रस्त्यावरपायाभूत सुविधा, महिला सुरक्षा, आरोग्य व्यवस्था आणि कायदा आणि सुव्यवस्थेचा आढावा घेण्यासाठी पुणे प्रशासनाचे वरिष्ठ अधिकारी रस्त्यावर उतरले आहेत. महापालिका आयुक्त, पोलिस आयुक्त ऍक्शन मोडवर असून गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी पाहणी दौरा केला. पायाभूत सुविधा, कायदा आणि सुव्यवस्था , रस्त्यावर पडलेले खड्डे, गणेश मंडळांचे मंडप, लाईट ची सोय याची पाहणी करण्यात आली. जिल्हाधिकारी, पोलिस आयुक्त, महापालिका आयुक्त, मेट्रो चे अधिकारी यांच्याकडून एकत्र आढावा घेण्यात आला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.