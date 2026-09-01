गणेशोत्सवाच्या मिरवणुकांमध्ये लेझर लाईटवर बंदी; पुणे प्रशासनाचा मोठा निर्णय

गणेशोत्सवाच्या काळात मिरवणुकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर लेझर लाईटचा वापर केला जातो. आकर्षक रोषणाई आणि लेझर शोमुळे मिरवणुकीची रंगत वाढत असली, तरी त्याचा नागरिकांच्या आरोग्यावर परिणाम होण्याची शक्यता असते. त्याचबरोबर गर्दीच्या ठिकाणी अशा प्रकारामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्नही निर्माण होऊ शकतो..ही बाब लक्षात घेऊन पुणे जिल्हा प्रशासनाने १४ सप्टेंबर ते २५ सप्टेंबर या कालावधीत गणेश मिरवणुकांमध्ये लेझर लाईटच्या वापरावर निर्बंध घातले आहेत. जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी यासंदर्भात आदेश जारी केला आहे..या कालावधीत गणेश मंडळांसह कोणत्याही संस्था किंवा संबंधित व्यक्तींना मिरवणुकीत लेझर लाईटचा वापर करता येणार नाही. नागरिकांची सुरक्षितता आणि गणेशोत्सव शांततेत पार पडावा, हा प्रशासनाच्या या निर्णयामागचा मुख्य उद्देश आहे..Pune MIDC: पवन मावळात होणार नवीन एमआयडीसी! जमीन मोजणी पूर्ण; बऊर, करूंज, ब्राह्मणवाडी येथे ११०० एकरावर प्रस्तावित.दरम्यान, प्रशासनाच्या आदेशाचे उल्लंघन करून मिरवणुकीत लेझर लाईटचा वापर केल्याचं आढळल्यास संबंधित गणेश मंडळ, संस्था किंवा व्यक्तीवर कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे. त्यामुळे गणेश मंडळांनी मिरवणुकीपूर्वीच प्रशासनाच्या या आदेशाची दखल घेऊन त्यानुसार नियोजन करावं, असं आवाहन करण्यात आलं आहे..गणेशोत्सव हा आनंदाचा आणि उत्साहाचा सण आहे. त्यामुळे उत्सव साजरा करताना नागरिकांची सुरक्षितता आणि आरोग्यही तितकंच महत्त्वाचं आहे. प्रशासनाच्या या निर्णयामुळे यंदाच्या गणेश मिरवणुकांमध्ये लेझर लाईटचा वापर कमी होण्याची शक्यता आहे..Pune News: घरकर्ज घेणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! ‘ई-प्रमाण’ पोर्टल आता बँकांनाही मिळणार; कर्ज प्रक्रिया होणार सोपी.एकीकडे पुण्यात गणेश मिरवणुकीतील डीजेच्या वापराचा मुद्दाही चांगलाच चर्चेत आहे. अनेकांकडून डीजेला विरोध केला जात आहे. पुण्यातील विद्यानंद बापट यांनी हा मुद्दा लावून धरला आहे. अशातच आता लेझर लाईटच्या वापरावरही निर्बंध घालण्यात आल्याने नागरिकांकडून या निर्णयाचं स्वागत केलं जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.