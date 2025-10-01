Nilesh Ghaiwal : पोलिसांनी चौकशीचा फास आवळताच निलेश घायवळचे कुटुंब गायब; पासपोर्टसाठी मदत करणाऱ्या अधिकाऱ्याचेही कारनामे उघड

Summaryबनावट पत्ता देऊन बनावट पासपोर्ट मिळवल्याची पोलिसांकडून चौकशी सुरू आहे.घायवळवर याआधीही बनावट नंबर प्लेट आणि मोक्का अंतर्गत गुन्हे दाखल आहेत.पासपोर्ट प्रकरणात माजी पोलिस निरीक्षक विकास वाघ यांच्या भूमिकेची चौकशी होणार आहे..Nilesh Ghaiwal Pune Gangster : पुण्यातील कुख्यात गुंड निलेश घायवळ हा कोथरूडमध्ये झालेल्या गोळीबारानंतर परदेशात पळाला. निलेश घायवळ सध्या स्विझरलँडमध्ये असल्याची माहिती मिळत आहे. त्याच्या कुटुंबाची बॅंक खाती गोठवणण्यात आली आहे. पुणे पोलिस निलेश घायवळच्या कुटुंबाची चौकशी करण्यासाठी आहिल्यानगरमध्ये पोहोचले असून त्याचे कुटुंबीय गायब झाल्याची माहिती समोर येत आहे. निलेश घायवळला पासपोर्ट जारी करण्यास मदत करणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्याचाही कारनामा समोर आला आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार गुंड निलेश घायवळचा भाऊ, दोन मुले आणि बायको आणि इतर सदस्य गायब झाले आहे. पुणे आणि नगर जिल्ह्यांतील नातेवाईक गायब झाल्याचे समोर आले आहे. निलेश घायवळ मोक्का अंतर्गत कारवाई केल्यानंतर पुणे पोलिसांकडून दोन्ही ठिकाणी नातेवाईकांचा शोध सुरू आहे. .निलेश घायवळच्या बनावट पासपोर्टचा तपास पोलीस करत आहेत बनावट पत्ता देऊन फसवणूक केल्याप्रकरणी निलेश घायवळवर पोलीस गुन्हा दाखल करण्याची शक्यता आहे . घायवळवर या अगोदर गाडीवर बनावट नंबर प्रकरणी आणि मकोका अंतर्गत कोथरूड पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..घायवळने पासपोर्ट कसा मिळवला याचा शोध पुणे पोलिस करत आहेत. त्याने पासपोर्ट मिळवण्यासाठी नगरमधील कोतवाली पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील जो पत्ता दिला होता त्या पत्त्यावर जाऊन पुणे पोलिसांनी तपास केला. त्यानंतर हे पथक नगरच्या पोलीस मुख्यालयात जाऊन निलेश घायवळने पासपोर्टसाठी नक्की कोणती कागदपत्रे जमा केली होती याचाही तपास करणार आहे. या पासपोर्टसाठी पुरावा म्हणून जोडलेले आधारकार्ड पुण्यातील कोथरुडच्या पत्त्यावर चे आहे. .Pune Goons Parade: गजा मारणे, निलेश घायवळ यांच्यासह २०० ते ३०० गुंडाची काढली ओळख परेड; नव्या पोलिस आयुक्तांचा दणका . निलेश घायवळला ज्याच्या कार्यकाळात पासपोर्ट मिळाला त्या पोलीस निरिक्षक विकास वाघ याला पुढे २०२१ मधे बलात्काराच्या गुन्ह्यात अटक करण्यात आली आणि निलंबन करण्यात आले. एका महिलेने वाघच्या विरोधात बलात्कार आणि मारहाणीची तक्रार दिली होती. विकास वाघ याचीही पुन्हा चौकशी होण्याची शक्यता आहे..FAQsप्रश्न 1: निलेश घायवळ सध्या कुठे आहे? ➡️ तो सध्या स्वित्झर्लंडमध्ये असल्याची माहिती आहे.प्रश्न 2: निलेश घायवळच्या कुटुंबाचे काय झाले? ➡️ त्याची पत्नी, भाऊ, दोन मुले आणि नातेवाईक बेपत्ता झाले आहेत.प्रश्न 3: पोलिस कोणती कारवाई करत आहेत? ➡️ कुटुंबीयांचा शोध, पासपोर्ट प्रकरणाची चौकशी आणि बनावट कागदपत्रांबाबत गुन्हा दाखल करण्याची तयारी.प्रश्न 4: घायवळवर आधी कोणते गुन्हे दाखल आहेत? ➡️ बनावट नंबर प्लेट प्रकरण आणि मोक्का अंतर्गत गंभीर गुन्हे दाखल आहेत.प्रश्न 5: पासपोर्ट प्रकरणात कोणता अधिकारी अडकला आहे? ➡️ माजी पोलीस निरीक्षक विकास वाघ, ज्याच्यावर 2021 मध्ये बलात्काराचा गुन्हा नोंदला गेला होता.प्रश्न 6: पासपोर्टसाठी घायवळने कोणता पत्ता वापरला? ➡️ नगरमधील कोतवाली हद्दीतील पत्ता दाखवला, पण आधारकार्डवर कोथरूडचा पत्ता होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.