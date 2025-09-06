वर्षभरापूर्वी जिथं मेहुण्याला संपवलं, तिथंच लेकाची हत्या; बाप तुरुंगात, पुण्यात टोळीयुद्धाचा भडका

ऐन गणेशोत्सवात पुण्यात टोळीयुद्धाचा भडका उडाला. राष्ट्रवादीचे माजी नगरसेवक वनराज आंदेकर यांची वर्षभरापूर्वी हत्या झाली होती. या हत्येचा बदला म्हणून त्यांच्या हत्या प्रकरणातील आरोपीच्या मुलाची हत्या करण्यात आलीय. पुण्यात नाना पेठेत शुक्रवारी रात्री गोळ्या घालून आयुष उर्फ गोविंदा गणेश कोमकर याची हत्या केली. रात्री पावणे आठ वाजता गोविंदा क्लासमधून परत आला तेव्हा त्याच्यावर गोळ्या झाडल्या गेल्या. पुणे गुन्हे शाखेच्या उपायुक्तांनी या घटनेची माहिती दिलीय..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, वनराज आंदेकर यांची १ सप्टेंबर २०२४ रोजी हत्या झाली होती. वनराज यांच्या हत्येची सुपारी त्यांच्या बहिणींनीच दिली होती. याशिवाय १० जण या प्रकरणी अटकेत आहेत. यातीलच आरोपी गणेश कोमकर यांच्या मुलाची हत्या नाना पेठेत करण्यात आली. गोविंदा कोमकर याच्यावर गोळ्या झाडल्यानंतर जखमी अवस्थेत त्याला ससून रुग्णालयात नेण्यात आलं. पण त्याचा उपचाराआधीच मृत्यू झाला होता..Vanraj Andekar vs Govind Komkar: नाना पेठेत थरार! वर्षभरानंतर बदला घेतला, नेमकं काय होतं वनराज आंदेकर प्रकरण?.गोविंदा कोमकर हा वनराज आंदेकर यांचा भाचा होता. या प्रकरणी रात्री उशिरा गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू होती. गोविंदा त्याच्या क्लासवरून परत येत असताना त्याच्यावर गोळ्या झाडल्या गेल्या. घराच्या पार्किंगमध्येच घडलेल्या या घटनेनं खळबळ उडाली. ऐन गणेशोत्सवात हत्या प्रकरणामुळे कायद्या सुव्यवस्थेचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे..वनराज आंदेकर आणि गोविंदा कोमकर हे मामा भाजे आहेत. वनराजच्या हत्या प्रकरणी गोविंदाचे वडील गणेश, चुलते जयंत आणि चुलती संजीवनी हे तुरुंगात आहेत. वनराज आंदेकर यांच्या हत्येला एक वर्ष पूर्ण होताच कोमकर यांच्या नातेवाईकांची हत्या करण्याचा कट पुणे पोलिसांनी चार दिवसांपूर्वी उधळला होताच. तरीही गणेश विसर्जनाच्या पूर्वसंध्येला आंदेकर टोळीने डाव साधला. वनराज यांची जिथं हत्या झालेली तिथंच ही हत्या करण्यात आलीय..नाना पेठेत गोविंदा कोमकरच्या हत्या प्रकरणी पोलिसांनी वेगाने तपास सुरू केला आहे. पोलिसांच्या हाती काही सीसीटीव्ही फूटेज लागलं आहे. त्यावरून तपास केला जात आहे. आरोपी आधीच बेसमेंटमध्ये लपले होते का? याचा शोध घेतला जातोय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.