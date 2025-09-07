Pune Ganpati Visarjan: ३१ तासांच्या भव्य विसर्जन मिरवणुकीचा समारोप, ढोल-ताशांच्या गजरात पुणेकर मंत्रमुग्ध

पुण्यात गणेशोत्सवाचा उत्साह आणि भक्ती यांचा संगम पाहायला मिळाला, जेव्हा 31 तास चाललेल्या गणेश विसर्जन मिरवणुकीने शहराला भक्तिमय रंगात रंगवले. रविवारी पहाटे 4 वाजून 45 मिनिटांनी मिरवणूक संपली, आणि लाडक्या बाप्पाला निरोप देताना पुणेकरांच्या डोळ्यांत अश्रू तरंगत होते..श्रीमंत दगडूशेठ गणपतीचे भव्य विसर्जनपुण्यातील प्रसिद्ध श्रीमंत दगडूशेठ गणपतीचे विसर्जन पांचाळेश्वर घाटावर सकाळी 9 वाजून 23 मिनिटांनी पार पडले. या विसर्जन सोहळ्याने हजारो भक्तांच्या मनात भावनिक लाट उसळली. लहान मुलांना बाप्पाला निरोप देताना अश्रू आवरता आले नाहीत. “गणपती आमचा लाडका आहे, तो आमचा मित्र आहे,” अशा भावना चिमुकल्यांनी व्यक्त केल्या. आई-वडील आणि पालिका कर्मचारी त्यांना समजावताना दिसले..Pune Ganpati Visarjan : विसर्जन मिरवणुकीच्या कार्यक्रमावर पोलिसांचा ताबा; माजी महापौरांसह महापालिकेचे अधिकाऱ्यांना अडवले.मिरवणुकीत ढोल-ताशांचा दणदणाटशनिवारी रात्री 12 वाजता डीजेचा आवाज बंद झाला, परंतु पारंपारिक ढोल-ताशे आणि लेझीमच्या गजराने मिरवणुकीत रंगत आणली. कुमठेकर रस्त्यावर मंडळे संथ गतीने पुढे सरकत होती. रात्री 12 पर्यंत केवळ 12 मंडळे फडतरे चौकातून मार्गस्थ झाली होती. पोलिसांनी मध्यरात्रीनंतर सक्रियपणे कारवाई करत मिरवणुकीला गती दिली. रात्री साडेबारानंतर दोन मंडळांमधील अंतर कमी करून मिरवणूक पुढे नेण्याचा प्रयत्न झाला. मार्केट यार्डच्या शारदा गजानन मंडळाला अभिनव चौकापर्यंत पोहोचण्यास रात्री साडेबारा वाजले..रात्रीच्या गर्दीत मेट्रोचा आधारमिरवणूक पाहण्यासाठी मेट्रो आणि मेट्रो स्टेशनवर प्रचंड गर्दी उसळली होती. मेट्रोमुळे भक्तांना घरी परतणे सोयीचे झाले, परंतु गर्दीमुळे मंडळांना मार्गक्रमणास विलंब झाला. रात्री दोननंतर टिळक रोडवरील गर्दी हळूहळू कमी झाली. तरीही, जय शारदा गजानन मिरवणुकीच्या अश्वमेध ढोल-ताशा पथकाने रात्री दोन वाजता सारस्वत बँकेजवळ उत्साहाची लाट निर्माण केली..पोलिसांचा सक्रिय सहभागरात्री दीडच्या सुमारास अलका टॉकीज चौकात किरकोळ वाद उद्भवला. पोलिसांनी तात्काळ हस्तक्षेप करत परिस्थिती नियंत्रणात आणली. मिरवणुकीच्या सुरळीत संचलनासाठी पोलिसांनी रात्रीभर प्रयत्न केले. मंडळांना रथ आणि डीजेसह पुढे नेण्यासाठी प्रशासनाने विशेष काळजी घेतली..सकाळी पुन्हा उत्साहाचा गजरसकाळी सहानंतर पुन्हा डीजेचा दणदणाट सुरू झाला आणि मिरवणुकीने जोर धरला. गावाकडील ढोल-लेझीम पथकांनी पुणेकरांचे लक्ष वेधले. मिरवणुकीत सहभागी झालेल्या मंडळांनी पारंपारिक वाद्यांच्या तालावर भक्तांना मंत्रमुग्ध केले.पुणेकरांचा भावनिक निरोप31 तास चाललेल्या या मिरवणुकीत पुणेकरांनी आपल्या लाडक्या बाप्पाला भावपूर्ण निरोप दिला. मेट्रोच्या सुविधेमुळे भक्तांना मिरवणूक पाहणे आणि घरी परतणे सोयीचे झाले. पोलिस आणि पालिका कर्मचाऱ्यांचे अथक परिश्रम यशस्वी ठरले, आणि मिरवणूक शांततेत संपन्न झाली..Pune Ganpati Visarjan : विसर्जन मिरवणुकीसाठी मंडळे सज्ज; कडेकोट बंदोबस्त; भव्य रथ, आकर्षक पालख्यांची तयारी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.