PUNE GANPATI VISARJAN PARKING 2026: पुणेकरांनो! गणपती विसर्जनासाठी घराबाहेर पडताय? मग 'ही' पार्किंग स्पॉट्सची यादी लगेच पाहा

PUNE GANESH VISARJAN TRAFFIC AND PARKING ARRANGEMENTS: ढोल-ताशांचा गजर, बाप्पाच्या जयघोषाने दुमदुमणारे रस्ते आणि मिरवणुकीची आतुरता… गणेश विसर्जनासाठी पुणे पुन्हा एकदा सज्ज झालं आहे. मात्र मिरवणूक पाहण्यासाठी मध्यवर्ती भागात जाणार असाल, तर एक महत्त्वाची गोष्ट आधीच ठरवून ठेवा, ती म्हणजे गाडी नेमकी कुठे पार्क करायची? कारण गर्दीच्या काळात रस्त्याच्या कडेला वाहन लावणं महागात पडू शकतं. त्यामुळे पुणे वाहतूक पोलिसांनी निश्चित केलेली 26 पार्किंग ठिकाणं आधीच लक्षात ठेवणं फायदेशीर ठरणार आहे..दुचाकी आणि चारचाकीसाठी स्वतंत्र पार्किंगनागरिकांच्या सोयीसाठी काही ठिकाणी दुचाकी तर काही ठिकाणी चारचाकी वाहनांसाठी पार्किंगची व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यामुळे गणेश विसर्जनाची मिरवणूक सुरू असताना वाहन रस्त्यावर किंवा मार्गाच्या बाजूला उभे न करता ठरवून दिलेल्या पार्किंगस्थळीच लावावे, असे आवाहन वाहतूक विभागाकडून करण्यात आले आहे..विसर्जनाच्या दिवशी मिरवणुकीमुळे शहरातील प्रमुख रस्त्यांवरील वाहतुकीत बदल केले जाणार आहेत. मिरवणुकीच्या मार्गावर गाड्या उभ्या केल्यास वाहतुकीची कोंडी होऊ शकते. यामुळे मिरवणुकीतील वाहनांसोबतच रुग्णवाहिका, अग्निशमन गाड्या आणि इतर गरजेच्या सेवांनाही अडथळा येऊ शकतो. त्यामुळे नागरिकांनी वाहतूक पोलिसांच्या सूचनांचे पालन करावे आणि ठरवून दिलेल्या ठिकाणीच वाहने पार्क करावीत..इथे करता येणार पार्किंगफर्ग्युसन कॉलेज दुचाकी / चारचाकीपाटील प्लाझा पार्किंग दुचाकीआयएसएसपी एमएलएस मैदान, आरटीओ चौक दुचाकी / चारचाकीपेशवे पथ दुचाकीबीएमसीसी कॉलेज मैदान दुचाकी / चारचाकीहमालवाडा, पत्र्यामारुती चौकाजवळ दुचाकी / चारचाकीपर्वती ते दांडेकर पूल दुचाकीजैन हॉस्टेल, बीएमसीसी रोड मैदान दुचाकी / चारचाकी.गोगटे प्रशाला दुचाकीगणेशमळा ते राजाराम पूल दुचाकीशिवाजी आखाडा वाहनतळ दुचाकी / चारचाकीहरजीवन हॉस्पिटलसमोर, सावरकर चौक दुचाकीन्यू इंग्लिश स्कूल, टिळक रोड दुचाकी / चारचाकीमराठवाडा कॉलेज दुचाकीपीएमपीएमएल मैदान, पुरम चौकाजवळ चारचाकीरानडे पथ चाकी / चारचाकी.पेशवे पार्क, सारसबाग दुचाकीदेसाई कॉलेज पोलिस पार्किंगदांडेकर पूल ते गणेशमळा दुचाकीआबासाहेब गरवारे कॉलेज दुचाकी / चारचाकीन्यू इंग्लिश स्कूल, रमणबाग दुचाकीकाँग्रेस हाऊस रोड दुचाकीसंजीवनी मेडिकल कॉलेज मैदान दुचाकी / चारचाकीनिलायम टॉकीज दुचाकी / चारचाकीएस. पी. कॉलेज दुचाकी / चारचाकीनदीपात्र, भिडे पूल परिसर दुचाकी / चारचाकी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.