पुणे

Pune Viral Video: पुण्यात गरवारे महाविद्यालयासमोर तरुणींच्या दोन गटांत तुफान हाणामारी, नेमकं काय घडलं?

Garware College girls fight : पुण्यातील गरवारे महाविद्यालयासमोर तरुणींच्या दोन गटांत तुंबळ हाणामारी झाली; घटनेचा व्हिडिओ समोर आला असून हाणामारीचे कारण अद्याप अस्पष्ट आहे.
Girls’ Groups Clash Outside Garware College in Pune (AI Image)

Girls’ Groups Clash Outside Garware College in Pune (AI Image)

esakal

Sandip Kapde
Updated on

पुण्यातील गरवारे महाविद्यालयासमोर तरुणींच्या दोन गटांमध्ये तुंबळ हाणामारी झाल्याचा प्रकार समोर आला आहे. या घटनेचा व्हिडिओ सध्या समोर आला असून, त्यामध्ये तरुणींचे दोन गट एकमेकांशी जोरदार वाद घालताना आणि हाणामारी करताना दिसत आहेत.

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