Pune Viral Video: पुण्यात गरवारे महाविद्यालयासमोर तरुणींच्या दोन गटांत तुफान हाणामारी, नेमकं काय घडलं?

पुण्यातील गरवारे महाविद्यालयासमोर तरुणींच्या दोन गटांमध्ये तुंबळ हाणामारी झाल्याचा प्रकार समोर आला आहे. या घटनेचा व्हिडिओ सध्या समोर आला असून, त्यामध्ये तरुणींचे दोन गट एकमेकांशी जोरदार वाद घालताना आणि हाणामारी करताना दिसत आहेत..घटनेचा व्हिडिओ समोरगरवारे महाविद्यालयासमोर घडलेल्या या प्रकाराचा व्हिडिओ एका तरुणाने रेकॉर्ड केला आहे. या व्हिडिओमध्ये दोन गटांमध्ये जोरदार हाणामारी सुरू असल्याचे दिसून येत आहे. या घटनेमुळे परिसरात काही काळ गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाल्याचे व्हिडिओवरून दिसते..Prajakta Mali: बर्थडेला शेतात राबली प्राजक्ता माळी; ‘शेतकरी प्रमाणपत्र आहेच’ म्हणत केली भात लावणी, Viral Video.हाणामारीचे कारण अद्याप अस्पष्टदरम्यान, तरुणींच्या दोन्ही गटांमध्ये नेमक्या कोणत्या कारणावरून वाद झाला आणि त्याचे रूपांतर हाणामारीत कसे झाले, याबाबतची माहिती अद्याप स्पष्ट झालेली नाही. त्यामुळे या घटनेमागील कारण सध्या समोर आलेले नाही..पुण्यातील गरवारे महाविद्यालयासमोर घडलेल्या या प्रकाराचा व्हिडिओ समोर आल्यानंतर ही घटना चर्चेत आली आहे. मात्र, हाणामारीच्या कारणाबाबत अद्याप कोणतीही स्पष्ट माहिती उपलब्ध नाही..Pune Local Viral Video: पुणे लोकलमध्ये ‘लेडी सिंगम’ची धडाडी; पुरुषांना लेडीज कोचमधून बाहेर काढलं, व्हिडिओ व्हायरल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.