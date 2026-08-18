पुण्यात आजपासून ३१ ऑगस्टपर्यंत जमावबंदी लागू, राहुल गांधींच्या कार्यक्रमाचे काय? परवानगी मिळणार का?

Pune jamavbandi: पुण्यात आज मंगळवार १८ ऑगस्ट पासून ३१ ऑगस्टच्या रात्री १२ वाजेपर्यंत जमावबंदी आदेश लागू केला आहे. पुणे पोलिसांच्या विशेष शाखेकडून याबाबत आदेश काढले आहेत. आगामी सण आणि प्रशासनाकडून सुरू असलेल्या अतिक्रमण हटवण्याच्या कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. शहरात कायदा व सुव्यवस्था कायम ठेवण्यासाठी जमावबंदी आदेश लागू केल्या असल्याचं पोलिसांनी सांगितलंय. .दरम्यान, याच काळात लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांचा छात्रो की गुंज कार्यक्रम होणार आहे. यावरून आता राजकीय तर्कवितर्कांना उधाण आलंय. पोलिसांनी दिलेल्या आदेशानुसार, ईद-ए-मिलाद, नारळी पौर्णिमा आणि रक्षाबंधन हे सण आगामी काळात आहेत. या सणांच्या काळात शहरात मोठ्या प्रमाणात नागरिकांची वर्दळ असते. त्याचबरोबर विविध राजकीय पक्ष आणि सामाजिक संघटनांकडून मोर्चे, धरणे, निदर्शने, बंद आणि उपोषणासारखी आंदोलने आयोजित केली जाऊ शकतात. .संयम राखला! जंतर-मंतरवर लाठीचार्जबाबत दिल्ली पोलिसांनी सुप्रीम कोर्टात दिलं उत्तर; म्हणाले, आंदोलनाला परवानगीच दिली नव्हती.सलग येणारे सण आणि त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर गर्दीही होते. यातच अतिक्रमण हटवण्याची कारवाईसुद्धा केली जाणार आहे. अशावेळी गर्दी होऊन कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असते. या सर्व बाबी लक्षात घेऊन जमावबंदी लागू करण्यात आल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे..लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या उपस्थितीत पुण्यात विद्यार्थ्यांसोबत छात्रो की गुंज या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या कार्यक्रमाला पुणे पोलिसांकडून परवानगी मिळणार की नाही याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. ऑगस्ट संपेपर्यंत पुण्यात जमावबंदी आदेश लागू असणार आहे. त्यामुळे काँग्रेसला अशा प्रकारचा कार्यक्रम आयोजित करता येणार का? पुणे पोलिस काय निर्णय घेणार? हे महत्त्वाचं ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.