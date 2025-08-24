Pune Grand Challenge : पुणे ग्रँड चॅलेंज सायकल स्पर्धेसाठी २३५ कोटींचा निधी : अजित पवार

पुणे : पुणे जिल्ह्याला आंतरराष्ट्रीय पर्यटन नकाशावर नेण्यासाठी आयोजित केलेल्या पुणे ग्रँड चॅलेंज टूर सायकल स्पर्धेचा मार्ग अंतिम केला आहे. या मार्गावरील रस्त्यांची कामे करण्यासाठी ‘पीएमआरडीए’ला दोनशे कोटींचा, तर जिल्हा परिषदेला जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून ३५ कोटींचा निधी देण्यात येईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री आणि पालकमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी दिली. .स्पर्धेसाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिका, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए), सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि जिल्हा परिषद या सर्व यंत्रणांनी एकत्रित काम करण्याचा निर्धार केला आहे. त्यानुसार यंत्रणांच्या हद्दीतील रस्त्यांची कामे ३० नोव्हेंबरपर्यंत पूर्ण करण्याचा आदेश दिल्याचेही पवार यांनी स्पष्ट केले. पवार यांनी शुक्रवारी प्रशासकीय कामांची आढावा बैठक घेतली. त्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते..पुणे ग्रँड चॅलेंज टूर सायकल स्पर्धेच्या मार्गासाठी एक रंगसंगती ठेवण्यात येणार असून रस्त्यांची कामे करण्यासंदर्भात नियोजन केले आहे. पुणे व पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीत ३० नोव्हेंबरपर्यंत रस्त्यांची कामे पूर्ण करण्याचा आदेश दिला आहे. ‘पीएमआरडीए’ हद्दीमध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभाग व ‘पीएमआरडीए’ एकत्रित रस्त्यांची कामे पूर्ण करतील. यासाठी निविदा काढाव्या लागणार आहेत. स्पर्धेसाठी वेळ कमी शिल्लक राहिल्याने निविदा काढल्यानंतर देण्यात येणारा १५ दिवसांचा कालावधी कमी पडत असल्यास सात दिवसांचा करण्यात येईल, असेही पवार यांनी सांगितले..पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका आपापल्या हद्दीत रस्त्यांच्या कामासाठी स्वतःचा निधी खर्च करतील. पोलिसांसाठी आवश्यक असलेल्या निधीची तरतूद राज्य सरकारकडून केली जाईल, असे पवार यांनी सांगितले. स्पर्धेसंदर्भात यापुढे दर १५ दिवसांनी आढावा बैठक घेतली जाईल. शुक्रवारी झालेल्या आढावा बैठकीतील कामांची अंमलबजावणी कशा पद्धतीने होत आहे, याचा आढावा पुढील बैठकीत घेण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.