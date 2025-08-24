पुणे

Pune Grand Challenge : पुणे ग्रँड चॅलेंज सायकल स्पर्धेसाठी २३५ कोटींचा निधी : अजित पवार

Ajit Pawar : पुणे जिल्ह्यात आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सायकल स्पर्धेची तयारी सुरू असून, ३० नोव्हेंबरपर्यंत रस्त्यांची कामे पूर्ण करण्यासाठी २३५ कोटींचा निधी मंजूर!
Pune Grand Challenge
Pune Grand ChallengeSakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : पुणे जिल्ह्याला आंतरराष्ट्रीय पर्यटन नकाशावर नेण्यासाठी आयोजित केलेल्या पुणे ग्रँड चॅलेंज टूर सायकल स्पर्धेचा मार्ग अंतिम केला आहे. या मार्गावरील रस्त्यांची कामे करण्यासाठी ‘पीएमआरडीए’ला दोनशे कोटींचा, तर जिल्हा परिषदेला जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून ३५ कोटींचा निधी देण्यात येईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री आणि पालकमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी दिली.

Loading content, please wait...
Ajit Pawar
PMRDA
Cycling
Investment

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com