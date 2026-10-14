पुणे

Devendra Fadnavis: पुण्याला मिळाले नवीन वैद्यकीय महाविद्यालय! मुख्यमंत्र्यांनी दिली माहिती; पुढच्या शैक्षणिक वर्षापासून प्रवेश सुरु

Pune Gets New ESIC Medical College: शैक्षणिक वर्ष २०२७-२८ पासून या महाविद्यालयामध्ये प्रवेश सुरु होतील. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुण्यामध्ये ही माहिती दिली.
devendra fadnavis

devendra fadnavis

esakal

संतोष कानडे
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Pune new medical college: पुण्यासाठी अत्यंत आनंदाची बातमी आहे. केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने पुण्यामध्ये नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयाला मंजुरी दिली आहे. पुण्यातील ईएसआयसी मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटलसाठी आता एमबीबीएसच्या ५० जागा मिळणार आहे. तशी मंजुरी मिळालेली आहे.

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