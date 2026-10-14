Devendra Fadnavis: पुण्याला मिळाले नवीन वैद्यकीय महाविद्यालय! मुख्यमंत्र्यांनी दिली माहिती; पुढच्या शैक्षणिक वर्षापासून प्रवेश सुरु

Pune new medical college: पुण्यासाठी अत्यंत आनंदाची बातमी आहे. केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने पुण्यामध्ये नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयाला मंजुरी दिली आहे. पुण्यातील ईएसआयसी मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटलसाठी आता एमबीबीएसच्या ५० जागा मिळणार आहे. तशी मंजुरी मिळालेली आहे..शैक्षणिक वर्ष २०२७-२८ पासून या महाविद्यालयामध्ये प्रवेश सुरु होतील. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुण्यामध्ये ही माहिती दिली. तसेच त्यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया अकाऊंट्सवरुनही याबाबत माहिती दिली आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस बुधवारी पुण्यात होते..Kalimata Temple : देशातील पहिल्या केबल रेल्वे पुलावर कालीमातेचे मंदिर; ७२५ मीटरच्या पुलामागे विज्ञान अन् तंत्रज्ञान, बांधकामादरम्यान उभे राहिले श्रद्धास्थान.माध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, ईएसआयसी हॉस्पिटलला मेडिकल कॉलेज करण्यासाठी प्रस्ताव पाठण्यात आला होता. नॅशनल मेडिकल काऊन्सिलने दोनवेळा तो प्रस्ताव नाकारला होता. यासंदर्भात केंद्रीय मंत्र्यांकडे अपिल दाखल केलं होतं. ते अपिल मान्य करुन एमबीबीएसच्या ५० जागांसाठी मेडिकल कॉलेजला मान्यता देण्यात आलेली आहे..Uruli Kanchan News : चालकाला हृदयविकाराचा झटका आल्याने चारचाकीवरील ताबा सुटून झालेल्या अपघातात चालकाचा जागीच मृत्यू, तर दोन महिला जखमी.''पुणेकरांची ही मागणी आता पूर्ण झालेली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा यांचे मी आभार मानतो. तसेच मंत्री मुरलीधर मोहोळ आणि माधुरी मिसाळ हे यासाठी सातत्याने प्रयत्न करत होते.'' असंही मुख्यमंत्री म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.