पुणे

Pune News: डिग्लोबलायझेशनच्या युगात परकीय निधीवर चालणारे अनेक स्टार्टअप्स बंद पडण्याची शक्यता; डॉ. अंकित शाह यांचे भाकीत

Pune Event: डिग्लोबलायझेशन आणि सनातन इकॉनॉमिक्स या विषयावर पुण्यात आयोजित चर्चासत्रात डॉ. अंकित शाह यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेतील आगामी बदलांवर सखोल विश्लेषण मांडले. परकीय निधीवर चालणाऱ्या स्टार्टअप्स बंद पडतील असे त्यांनी भाकीत केले.
Pune News

Pune News

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे: नेशन फर्स्ट आणि चाणक्य मंडळ परिवार यांच्या संयुक्त विद्यमाने “डिग्लोबलायझेशन अँड इमर्जन्स ऑफ सनातन इकॉनॉमिक्स मॉडेल” या विषयावर परराष्ट्र धोरण व सुरक्षा विषयातील तज्ज्ञ डॉ. अंकित शाह यांच्या चर्चा सत्राचे आयोजन हडपसर (पुणे) येथे करण्यात आले होते.चाणक्य मंडळ परिवाराचे संस्थापक अविनाश धर्माधिकारी उपस्थित होते.

Loading content, please wait...
pune
global news
Economics
Event
Investment

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com