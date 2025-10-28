Pune News: डिग्लोबलायझेशनच्या युगात परकीय निधीवर चालणारे अनेक स्टार्टअप्स बंद पडण्याची शक्यता; डॉ. अंकित शाह यांचे भाकीत

पुणे: नेशन फर्स्ट आणि चाणक्य मंडळ परिवार यांच्या संयुक्त विद्यमाने “डिग्लोबलायझेशन अँड इमर्जन्स ऑफ सनातन इकॉनॉमिक्स मॉडेल” या विषयावर परराष्ट्र धोरण व सुरक्षा विषयातील तज्ज्ञ डॉ. अंकित शाह यांच्या चर्चा सत्राचे आयोजन हडपसर (पुणे) येथे करण्यात आले होते.चाणक्य मंडळ परिवाराचे संस्थापक अविनाश धर्माधिकारी उपस्थित होते..डॉ. शाह यांनी गुरुकुल शिक्षण प्रणालीचे महत्त्व स्पष्ट केले. गुरुकुल शिक्षण प्रणाली ही प्रणाली स्थिर, स्वावलंबी व संस्कारी नागरिक घडवते, जे परकीय प्रभावांच्या आघातांना समर्थपणे तोंड देऊ शकतात. फ्रीबीजच्या मोहात पडून काम करण्याची प्रेरणा केवळ प्रोत्साहनांवर आधारित होणे धोकादायक आहे. प्रत्येकाने आत्मनिष्ठेने कार्य करावे आणि समाजावर अवलंबून राहू नये.” असे त्यांनी सूचवले..डॉ. अंकित शाह म्हणाले, "येत्या पाच वर्षांत चलन व्यवस्थेतील बदलांमुळे शेती, उत्पादन, लॉजिस्टिक्स, संरक्षण आणि अवकाश क्षेत्रातच खरी मूल्यनिर्मिती होईल. नव्या पदवीधरांना अवास्तव वेतन देणाऱ्या तथाकथित "फेक जॉब्स" लवकरच संपुष्टात येतील,".२०३० नंतर महानगरांतून (पुणे, मुंबई, चेन्नई, बेंगळुरू, हैदराबाद) दुसऱ्या-तिसऱ्या श्रेणीतील शहरांकडे व शेतीकडे रिव्हर्स मायग्रेशन सुरू होईल, असे त्यांनी भाकीत केले. २०३५ पर्यंत देशी गाई, स्वदेशी शेती, पद्धती यावर चर्चा पुन्हा केंद्रस्थानी येईल आणि आयटी संस्कृतीकडून कृषी संस्कृतीकडे वळण दिसून येईल, असे ते म्हणाले.."डी-डॉलरायझेशन आणि डिग्लोबलायझेशनच्या युगात परकीय निधीवर चालणाऱ्या अनेक स्टार्टअप्स बंद पडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शेती, उत्पादन, खाद्य प्रक्रिया, लॉजिस्टिक्स, संरक्षण आणि अवकाश या मूळ क्षेत्रांकडे परतण्याची तयारी ठेवावी,” असे त्यांनी युवकांना सांगितले. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या कणा असलेल्या मुख्य क्षेत्रांकडून लक्ष हटविण्यासाठी आयटी क्षेत्राला जाणूनबुजून अतिरंजक करण्यात आले. ई-कॉमर्समध्ये डॉलरचे मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करून लघु व्यापारी व स्थानिक उद्योजकांचे उत्पन्न कमी करण्याचा डाव रचला गेल्याचे त्यांनी सांगितले.."आपले पूर्वज समाजघटक, स्नेहमेळावे आणि धार्मिक उपक्रमांमुळे सशक्त सामाजिक बंध निर्माण करीत होते. सतत १५-२० वर्षे समाजकार्य केले, तर त्या कार्यातून स्थायी प्रभाव निर्माण होतो. जेव्हा जेव्हा सनातन ज्ञानाकडे दुर्लक्ष केले, तेव्हा त्याचे दूरगामी परिणाम भोगावे लागले आहेत," असे शाह यांनी सांगितले. डॉ. शाह यांनी कुटुंब, समाज आणि व्यावसायिक समूहांची एकजूट मजबूत करण्याचे आवाहन केले..Pune Municipal Corporation: महापालिकेची करआकारणी रखडली; समाविष्ट ३२ गावांतील व्यावसायिक, अनधिकृत मिळकतींवरून वाद.अविनाश धर्माधिकारी म्हणाले,"अब्राह्मिक अर्थशास्त्र केवळ एक जन्म मानून भौतिक सुखभोगावर केंद्रीत असते, तर सनातन इकॉनॉमिक्स हे कर्म–फल सिद्धांतावर आधारित असून निसर्गचक्रातील संतुलन राखण्यावर भर देते. आपण जे काही घेतो ते परत देण्याची जबाबदारी आपली आहे, कारण आपण पुन्हा या पृथ्वीवर येणार आहोत,” या कार्यक्रमाला पुणे, मुंबई, हैदराबाद तसेच कोकण विभागातून ५०० हून अधिक नागरिकांनी उपस्थिती लावली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.