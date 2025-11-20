Acharya Devvrat : नैसर्गिक शेतीत नवनवे शोध लावणारे शेतकरी 'शास्त्रज्ञच'! राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांच्या हस्ते शेतकऱ्यांचा सत्कार

पुणे : ‘राज्यात काही शेतकरी नैसर्गिक व सेंद्रिय शेती करून स्वतःच नवनवीन शोध लावत आहेत. एकप्रकारे ते शास्त्रज्ञाचे काम करीत आहेत. त्यांचा शोध इतरांना मार्गदर्शक आहे,’’ असे प्रतिपादन राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी बुधवारी केले. .प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या २१व्या हप्त्याचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते तमिळनाडूमधून ऑनलाइन पद्धतीने वितरण झाले. या कार्यक्रमास पुण्यातून दूरदृष्य प्रणालीद्वारे राज्यपाल आचार्य देवव्रत उपस्थित होते. कृषी विभागाच्या वतीने आयोजित कार्यक्रमात शेतकऱ्यांशी संवाद साधताना ते बोलत होते. कार्यक्रमाला कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, कृषी आयुक्त सूरज मांढरे, राज्यपालांचे सचिव डॉ. प्रशांत नारनवरे, उपसचिव राममूर्ती आदी उपस्थित होते. .Nashik Crime : नाशिक एमआयडीसीत 'सामाजिक कार्यकर्त्या'च्या नावाखाली खंडणी; अवैध बांधकामांच्या धमक्या देऊन लाखोंची वसुली, चुंचाळे पोलिसांकडून बेड्या.मांढरे यांनी राज्यातील लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या खात्यात २१व्या हप्त्यापोटी एक हजार ८०८ कोटी रुपये जमा केल्याचे सांगितले. जिल्ह्यातील नैसर्गिक शेती करणाऱ्या मंगेश भास्कर, दत्तात्रय निगडे, रामदास लांडगे, अनिल पायगुडे व लहू फाले या शेतकऱ्यांचा राज्यपालांच्या हस्ते प्रातिनिधिक स्वरूपात सत्कार करण्यात आला..पीएम किसानचा हप्ता रब्बीसाठी महत्त्वपूर्ण : भरणेपीएम किसान सन्मान निधी योजनेच्या हप्त्याची शेतकऱ्यांना रब्बी हंगामात मदत होईल. लागवड, बियाणे, उपजीविका आणि इतर कृषी खर्चासाठी आवश्यक असे तातडीचे आर्थिक बळ मिळणार आहे, अशी प्रतिक्रिया कृषिमंत्री दत्तात्रेय भरणे यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.