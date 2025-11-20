पुणे

Acharya Devvrat : नैसर्गिक शेतीत नवनवे शोध लावणारे शेतकरी 'शास्त्रज्ञच'! राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांच्या हस्ते शेतकऱ्यांचा सत्कार

Governor Felicitates Natural Farming Scientists : नैसर्गिक व सेंद्रिय शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे 'शास्त्रज्ञा' प्रमाणे नवनवीन शोध इतरांना मार्गदर्शक असल्याचे मत राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी व्यक्त केले आणि यावेळी महाराष्ट्रातील 'पीएम किसान सन्मान निधी' चा २१वा हप्ता (₹ १,८०८ कोटी) वितरित करण्यात आला, तसेच नैसर्गिक शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा सत्कार करण्यात आला.
पुणे : ‘राज्यात काही शेतकरी नैसर्गिक व सेंद्रिय शेती करून स्वतःच नवनवीन शोध लावत आहेत. एकप्रकारे ते शास्त्रज्ञाचे काम करीत आहेत. त्यांचा शोध इतरांना मार्गदर्शक आहे,’’ असे प्रतिपादन राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी बुधवारी केले.

