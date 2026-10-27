Pune Graduate Election : पुणे पदवीधरच्या मतमोजणीपूर्वीच गोंधळ; पेन, कागद नेण्यास पोलिसांचा मज्जाव; प्रभाकर देशमुखांची निवडणूक आयोगाकडे तक्रार करणार

Pune Graduate Election Counting : पुणे पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीची मतमोजणी सुरू असतानाच मतमोजणी केंद्रातील व्यवस्थेवरून वाद निर्माण झाला आहे. उमेदवारांच्या प्रतिनिधींना मतमोजणी केंद्रात पेन आणि कागद घेऊन जाण्यास पोलिसांकडून मज्जाव केला जात असल्याची तक्रार प्रभाकर देशमुख यांनी केली आहे. या प्रकाराबाबत निवडणूक आयोगाकडे तक्रार करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले..मतमोजणी केंद्रात उमेदवारांच्या प्रतिनिधींना पोलिसांकडून सहकार्य मिळत नसल्याचा आरोपही देशमुख यांनी केला. “मतमोजणी केंद्रात पेन आणि कागद घेऊन जाऊ दिले जात नसतील, तर आम्ही मतमोजणी नेमकी कशी करायची?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला..मतमोजणी प्रक्रियेत उमेदवारांच्या प्रतिनिधींना नोंदी घेण्यासाठी पेन आणि कागद आवश्यक असताना त्यावर निर्बंध घातले जात असल्याचा आक्षेप त्यांनी नोंदवला. या प्रकाराची दखल घेऊन निवडणूक आयोगाने हस्तक्षेप करावा, अशी भूमिका त्यांनी मांडली..प्रभाकर देशमुख हे पुणे पदवीधर मतदारसंघातील महाविकास आघाडीच्या उमेदवार हर्षदा देशमुख यांचे वडील आहेत. मतमोजणी सुरू असतानाच त्यांनी केलेल्या या तक्रारीमुळे केंद्रातील व्यवस्थेचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे..Pune Graduate Election Result : पुणे पदवीधरसाठी मतमोजणीला सुरूवात, पहिल्या टप्प्यातील कौल दुपारनंतर येणार समोर; कोण मारणार बाजी?.दरम्यान, हर्षदा देशमुख यांच्या गटातील काही प्रतिनिधी मतमोजणी केंद्रात दाखल झाल्यानंतर त्यांना मतपेट्या दाखवण्यात आल्या त्यातील काही मतपेट्यांच्या सील केलेल्या तारा तुटल्याने आक्षेप घेण्यात आला. यावर निवडणूक आयोगाने त्याचा व्हिडिओ दाखवला जाईल असे सांगण्यात आले. परंतु, देशमुख यांच्याकडून सील तुटलेल्या मतपेट्या बाजूला ठेवून उर्वरित पेट्याची मोजणी करावी अशी मागणी करण्यात आली. अनेक मतपेट्या सील नसल्याचा आरोप करण्यात आल्याने काहीकाळ मतमोजणी केंद्रावर तणाव निर्माण झाला होता. मतमोजणी न थांबवता पारदर्शकपणे पुढील सील असलेल्या मतपेट्यांच्या मोजणी करावी अशी मागणी करण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.