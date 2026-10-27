पुणे

Pune Graduate Election : पुणे पदवीधरच्या मतमोजणीपूर्वीच गोंधळ; पेन, कागद नेण्यास पोलिसांचा मज्जाव; प्रभाकर देशमुखांची निवडणूक आयोगाकडे तक्रार करणार

Pune Graduate Election Controversy : पुणे पदवीधर मतदारसंघाच्या मतमोजणीपूर्वीच गोंधळ निर्माण झाला. मतमोजणी केंद्रात पेन आणि कागद नेण्यास पोलिसांनी मज्जाव केल्याचा आरोप असून, प्रभाकर देशमुख निवडणूक आयोगाकडे तक्रार करणार आहेत.
Pune Graduate Election Controversy harshada deshmukh

Pune Graduate Election Controversy harshada deshmukh

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Pune Graduate Election Counting : पुणे पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीची मतमोजणी सुरू असतानाच मतमोजणी केंद्रातील व्यवस्थेवरून वाद निर्माण झाला आहे. उमेदवारांच्या प्रतिनिधींना मतमोजणी केंद्रात पेन आणि कागद घेऊन जाण्यास पोलिसांकडून मज्जाव केला जात असल्याची तक्रार प्रभाकर देशमुख यांनी केली आहे. या प्रकाराबाबत निवडणूक आयोगाकडे तक्रार करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

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