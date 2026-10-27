पुणे पदवीधर निवडणूक; निकालाआधीच ठाकरे सेनेच्या उमेदवाराकडून पराभव मान्य, नेमकं काय म्हणाले?

पुणे : पुणे पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीची मतमोजणी अद्याप पूर्ण झालेली नसतानाच शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे उमेदवार सुनील मोदी यांनी पराभव स्वीकारला आहे. आतापर्यंतच्या मतमोजणीतील कल पाहता आपण नम्रपणे पराभव स्वीकारत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. मतदारांनी दिलेल्या कौलाचा आदर करत त्यांनी निवडणुकीत साथ देणाऱ्या पक्षातील नेते, पदाधिकारी आणि शिवसैनिकांचे आभार मानले आहेत..सुनील मोदी यांनी आपल्या प्रतिक्रियेत निवडणुकीतील जय-पराजय हा लोकशाहीचा अविभाज्य भाग असल्याचे म्हटले आहे. मतमोजणी पूर्ण होण्यापूर्वीच त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केल्याने या निवडणुकीच्या निकालाकडे लक्ष लागले आहे. आतापर्यंतच्या मतमोजणीतील कल आपल्या विरोधात असल्याचे लक्षात घेऊन त्यांनी हा निर्णय घेतल्याचे त्यांच्या वक्तव्यावरून दिसते..Pune News : डोळे येण्याच्या रुग्णांमध्ये वाढ; काळजी घेण्याचे नेत्ररोगतज्ज्ञांचे आवाहन.निवडणुकीत मतदारांनी दिलेला कौल आपण मनापासून स्वीकारत असल्याचे सुनील मोदी यांनी स्पष्ट केले. लोकशाही व्यवस्थेत प्रत्येक निवडणुकीत विजय आणि पराभव या दोन्ही गोष्टी महत्त्वाच्या असतात. त्यामुळे निकाल काहीही असला, तरी मतदारांचा निर्णय मान्य करणे आवश्यक असल्याची भूमिका त्यांनी मांडली..या निवडणुकीत त्यांना साथ आणि सहकार्य करणाऱ्या सर्वांचे त्यांनी आभार मानले. शिवसेना पक्षप्रमुखांसह पक्षातील नेते, पदाधिकारी, शिवसैनिक तसेच प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे मदत करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीचे त्यांनी मनापासून आभार मानले. निवडणुकीच्या काळात अनेकांनी त्यांच्यावर विश्वास दाखवला आणि प्रचारात सहकार्य केले. या सर्वांचे योगदान आपल्यासाठी महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी आपल्या संदेशातून सांगितले..Pune Exam New: पुण्यात भरती परीक्षेतील प्रश्नपत्रिकेचे फोटो व्हॉट्सॲपवर पाठवले; उमेदवाराविरुद्ध गुन्हा दाखल.निवडणुकीतील पराभव स्वीकारताना सुनील मोदी यांनी पुढील वाटचालीबाबतही आपली भूमिका स्पष्ट केली. निवडणुकीत सर्वांनी घेतलेले कष्ट, दाखवलेला विश्वास आणि दिलेले प्रेम आपल्यासाठी अनमोल असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. निवडणुकीतील निकालामुळे जनसेवेचे काम थांबणार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. यापुढेही जनसेवेचा प्रवास सुरूच राहील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. निवडणुकीत यश मिळाले नाही, तरी लोकांशी असलेले नाते आणि त्यांच्यासाठी काम करण्याची भूमिका कायम राहील, असा संदेश त्यांच्या प्रतिक्रियेतून दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.