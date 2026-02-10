Pune Viral Marriage Story : पुण्यातील तरुणाने लग्नासाठी तयार केली एक्सेल शीट, सोशल मीडियावर रंगली चर्चा, आता येत आहेत एकापेक्षा एक भारी स्थळं

Pune Groom Excel Tracker : पुण्यातील २८ वर्षीय विकास सध्या सोशल मीडियावर ट्रेंड करत आहे. हा डान्स रील किंवा ट्रॅव्हल व्लॉग मुळे नाही तर त्याने तयार केलेला एक्सेल शीट मुळे. एका मेटल कंपनीत कंसल्टंट असलेला विकास मूळचा हरियाणाचा आहे. जेव्हा त्याचे कुटुंब अरेंज मॅरेजबद्दल बोलू लागले त्याच्यावर लग्नाचा दबाव वाढला. त्याचे पालक त्याला दररोज विचारायचे की तो कोणाशी बोलला आणि पुढील स्थळाची प्रतिक्रिया काय होती. येथूनच या एक्सेल ट्रॅकरचा जन्म झाला. एक्सल शीट व्हायरल झाल्यानंतर आता त्याला लग्नासाठी अनेक स्थळांचा होकार मिळू लागला आहे. .एक्सेल शीट कशी व्हायरल झाली ? विकासने या एक्सेल शीटमध्ये मुलींची नावे, कॉल डिटेल्स आणि फीडबॅकपासून सर्वकाही रेकॉर्ड केले. जेव्हा त्याने इंस्टाग्रामवर व्हिडिओ शेअर केला तेव्हा त्याला लवकरच ७, लाखाहून हून अधिक व्ह्यूज मिळाले. लोकांनी कमेंट सेक्शनमध्ये प्रशंसा आणि सूचना दोन्ही दिल्या. काहींनी एक युनिक आयडी सुचवला, तर काहींनी डॅशबोर्ड तयार करण्याचा सल्ला दिला..डीएममध्ये स्थळं येऊ लागलीव्हायरल झाल्यानंतर, विकास हसतो आणि म्हणतो की कदाचित लग्नाची शक्यता वाढली आहे. त्याच्या मते, महिला आता स्वतःचे डीएम पाठवत आहेत. पालक आनंदी आहेत आणि मित्र ट्रॅकरला आलिंगन देत आहेत. ज्या मुलींची नावे एक्सेलमध्ये होती त्यांनीही ते स्वीकारले आणि त्यांचे अभिनंदन केले..प्रश्न उपस्थित, वादविवाद सुरू झाले.काही युजर्सनी एकाच वेळी अनेक लोकांशी बोलणे योग्य आहे की डेटिंग नाही, असे प्रश्न उपस्थित केले असले तरी, या वादविवादांमुळेच ही बातमी खास बनली. ही बातमी बदलत्या नातेसंबंधांची आणि नवीन विचारसरणीची झलक दाखवते. ही बातमी महत्त्वाची आहे कारण ती दाखवते की आजची पिढी लग्नासारख्या निर्णयांकडे त्यांच्या पद्धतीने पाहत आहे. एक्सेल शीट्स हे केवळ एक साधन नाही तर बदलत्या काळाचे प्रतिबिंब आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.