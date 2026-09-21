Pune News: पुणेकरांना गुंठेवारीत दिलासा नाही! मुदतवाढ मिळाली, पण शुल्कात कपात नाही; जुन्याच दराने नियमितीकरण

पुणे : गुंठेवारी कायद्यांतर्गत घरे नियमित करण्यासाठी पुणे महापालिकेने ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. मात्र, राज्य शासनाने शुल्कात सवलत देण्याचे सर्वाधिकार देऊनही पालिकेने नागरिकांना कोणताही दिलासा दिलेला नाही. त्यामुळे ‘मुदतवाढ दिली; पण शुल्क तेच’ अशी भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे पूर्वीप्रमाणेच नियमितीकरणासाठी शुल्क भरून गुंठेवारी करून घ्यावी लागणार आहे. .Police Officer Death: अचानक प्रकृती बिघडली अन् रक्ताची उलटी झाली; २५ वर्षीय महिला पोलिसाची मृत्यूशी झुंज अपयशी.शासनाने ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंतची गुंठेवारीतील बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र त्यासाठी जमिनीच्या रेडीरेकनर दराच्या तिप्पट विकसन शुल्क, अतिरिक्त बांधकामावर १० टक्के आणि सामासिक अंतर न सोडल्यास १० टक्के अशी दंडाची आकारणी निश्चित केली. युनिफाईड डीसी रूल (युडीसीपीआर) आणि रेडीरेकनरच्या जाचक अटींमुळे नियमितीकरणाचा खर्च लाखो रुपयांच्या घरात पोहोचत आहे..या अवाजवी शुल्काविरोधात नाराजी व्यक्त झाल्यानंतर, राज्य सरकारच्या नगर विकास विभागाने डिसेंबर २०२२ मध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांना कमाल मर्यादेत राहून शुल्कात सवलत देण्याचे अधिकार दिले होते. त्यानुसार ‘पीएमआरडीए’ने दरकपातीची प्रक्रिया हाती घेतली; मात्र पुणे महापालिकेने कोणतीही सवलत जाहीर केली नाही. सवलतीचा निर्णय प्रलंबित ठेवत केवळ अर्ज भरण्याची मुदत वाढवून औपचारिकता पूर्ण केली आहे. त्यामुळे जुन्याच दराने शुल्क भरावे लागत आहे..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...असे आकारले जाते शुल्कएका गुंठ्यात (एक हजार चौरस फूट) परवानगीशिवाय तीन हजार चौरस फूट बांधकाम असल्यास आणि रेडीरेकनरचा दर एक हजार रुपये प्रति चौरस फूट धरल्यास, मान्य चटईक्षेत्रावर (एफएसआय) तिप्पट म्हणजे तीन हजार रुपये प्रति चौरस फूट दराने विकसन शुल्क आकारले जाते.उर्वरित अतिरिक्त बांधकामावर १० टक्के (१०० रुपये प्रति चौरस फूट) तडजोड शुल्क आणि सामासिक अंतर न सोडल्याबद्दल स्वतंत्र १० टक्के दंड आकारला जातो. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.