पुणे

Pune News: पुणेकरांना गुंठेवारीत दिलासा नाही! मुदतवाढ मिळाली, पण शुल्कात कपात नाही; जुन्याच दराने नियमितीकरण

Pune Gunthawari Deadline Extended But No Fee Relief: मुदतवाढ मिळूनही शुल्कात कोणतीही कपात नाही; महापालिकेच्या निर्णयामुळे गुंठेवारी नियमितीकरणाचा आर्थिक बोजा पूर्वीइतकाच कायम
Pune Gunthawari Rules Regularization Deadline Extended But Citizens Must Pay Existing Fees Without Any Relief

Pune Gunthawari Rules Regularization Deadline Extended But Citizens Must Pay Existing Fees Without Any Relief

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : गुंठेवारी कायद्यांतर्गत घरे नियमित करण्यासाठी पुणे महापालिकेने ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. मात्र, राज्य शासनाने शुल्कात सवलत देण्याचे सर्वाधिकार देऊनही पालिकेने नागरिकांना कोणताही दिलासा दिलेला नाही. त्यामुळे ‘मुदतवाढ दिली; पण शुल्क तेच’ अशी भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे पूर्वीप्रमाणेच नियमितीकरणासाठी शुल्क भरून गुंठेवारी करून घ्यावी लागणार आहे.

Loading content, please wait...
pune
district
Pune Municipal Corporation
residential plots regularization
Marathi News Esakal
www.esakal.com