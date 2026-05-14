Pune Hospital Bomb Scare : पुणे-हडपसर बॉम्बसदृश प्रकरण : संशयित आरोपी अखेर पोलिसांच्या जाळ्यात, 'आरोग्य विभागा'शी काय आहे कनेक्शन?

पुणे : शहरातील हडपसर परिसरात बुधवारी सायंकाळी एका खासगी रुग्णालयाच्या पार्किंगमध्ये बॉम्बसदृश वस्तू आढळल्याने मोठी खळबळ (Pune hospital bomb scare Hadapsar) उडाली होती. या घटनेची माहिती मिळताच बॉम्बशोधक व नाशक पथकाने तातडीने घटनास्थळी धाव घेतलेली..प्राथमिक तपासणीदरम्यान संबंधित वस्तूमध्ये जिलेटिनच्या कांड्या असल्याचे उघड झाले. परिस्थितीची गंभीरता लक्षात घेऊन पोलिसांनी त्या कांड्या सुरक्षित ठिकाणी हलवून निकामी केल्या. यामुळे संभाव्य धोका टळला..दरम्यान, या प्रकरणात पोलिसांनी महत्त्वाची कारवाई करत संशयित आरोपीला ताब्यात घेतले आहे. विशेष म्हणजे, आरोपी हा आरोग्य विभागाशी संबंधित असल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. या घटनेमुळे प्रकरण अधिक संवेदनशील बनले असून तपास यंत्रणा अधिक सतर्क झाली आहे..ACB Bribe Arrest : पुण्यानंतर आता नवी मुंबईत 'एसीबी'चा मोठा दणका; सिडकोचे अप्पर जिल्हाधिकारी 22 हजारांची लाच घेताना रंगेहाथ अटकेत.या प्रकरणाचा तपास सध्या स्थानिक पोलिसांसह एटीएसकडून संयुक्तरीत्या केला जात आहे. आरोपीने जिलेटिनच्या कांड्या कुठून आणि कशा मिळवल्या, याचा शोध घेतला जात आहे. या घटनेमागील नेमका उद्देश काय होता, याबाबतही चौकशी सुरू आहे..टनेनंतर रुग्णालय परिसरात काही काळ भीती आणि गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले होते. पोलिसांनी तातडीने परिस्थिती नियंत्रणात आणत नागरिकांना सुरक्षिततेबाबत आश्वस्त केले. या प्रकरणी रात्री उशिरापर्यंत हडपसर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.