Indrayani River Flood : आषाढी वारीवर पावसाचे संकट ! आळंदीत इंद्रायणीने ओलांडली धोक्याची पातळी; वारकऱ्यांना मुख्यमंत्र्यांचा महत्त्वाचा सल्ला

पुणे जिल्ह्यात सध्या मुसळधार पाऊस सुरू असून, नद्यांनी धोक्याची पातळी ओलांडली आहे. हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार पुढील काही दिवस हा पाऊस कायम राहणार असल्याने प्रशासन अलर्टवर आहे. यापार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज राज्यातील पावसाच्या स्थितीचा आढावा घेतला आणि आषाढी वारीसाठी येत असलेल्या वारकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा संदेश दिला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पालखीच्या नियोजनाबाबत दिले निर्देश पाळून प्रशासनाला सहकार्य करण्याचे आवाहन पुण्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांनी केले आहे. .मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, “वारी सुरू होत आहे. अतिवृष्टीमुळे इंद्रायणी नदीवरील चारही पूल पाण्याखाली गेले आहेत. त्यामुळे वारकऱ्यांना विनंती आहे की, आळंदी आणि देहूमध्ये जाण्याचे टाळावे. पालख्या १० जुलैला पुण्यात पोहोचणार आहेत. वारकरी थेट पुण्यात यावेत. आळंदी-देहूला मोठ्या प्रमाणात जमा होऊ नये, कारण तिथे जाणे धोक्याचे आहे. पुण्यात येणे सोयीचे होईल आणि कोणत्याही दुर्घटनांना प्रतिबंध होईल.”.Latest Marathi News Live Update : आळंदी आणि देहूमध्ये न जाता पुण्यातून पालखीमध्ये सहभागी व्हा, प्रशासनाचे वारकऱ्यांना आवाहन.मुख्यमंत्री म्हणाले की, वारीसाठी सर्व व्यवस्था शासनाकडून केल्या गेल्या आहेत. जर्मन हँगर्स (टेंट्स) आणि इतर सुविधांच्या माध्यमातून वारकऱ्यांची राहण्याची आणि इतर व्यवस्था करण्यात येत आहे. पावसाच्या परिस्थितीनुसार सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येत आहेत, जेणेकरून वारकऱ्यांना कोणताही त्रास होणार नाही..नागरिकांसाठी आवाहनआपत्ती व्यवस्थापन विभाग सातत्याने अलर्ट जारी करत आहे. मंत्रालयातील नियंत्रण कक्ष २४ तास कार्यरत आहे. जिल्हा, तालुका आणि गाव पातळीवर सतर्कता बाळगली जात आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सर्व नागरिकांना आवाहन केले की, अनावश्यक प्रवास टाळावा. वेगवान वाऱ्यांसह पावसाचा जो कालावधी सांगितला जात आहे, त्यात रस्त्यावर येणे टाळावे. फक्त अत्यावश्यक कारणाशिवाय बाहेर पडू नये..सध्याची परिस्थितीपुणे जिल्ह्यातील नद्यांनी (विशेषतः इंद्रायणी) धोक्याची पातळी ओलांडली आहे. आळंदी-देहू मार्गावरील पूल पाण्याखाली गेले असून आळंदीतील चारही पूल पाण्याखाली आहेत. पुराच्या पाण्यात अडकलेल्या २५० वारकऱ्यांना सुरक्षित ठिकाणी हलवले आहे. वारकऱ्यांनी आणि सर्व नागरिकांनी प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करून सुरक्षित राहावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.