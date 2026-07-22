Pune Red Alert : पुणे जिल्ह्याला आज 'रेड अलर्ट'; पुढील दोन दिवस पावसाचा जोर कायम राहणार, हवामान विभागाचा इशारा

पुणे : सलग तीन दिवसांपासून सुरू असलेल्या पावसाचा जोर मंगळवारी (ता. २१) वाढला. शहराच्या मध्यवर्ती भागासह उपनगरांमध्ये पावसाने जोरदार हजेरी लावली असून, अशी स्थिती पुढील दोन दिवस कायम राहण्याची दाट शक्यता भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविली आहे. त्यामुळे बुधवारी (ता. २२) संपूर्ण पुणे जिल्ह्याला पावसाचा ‘रेड अलर्ट’ देण्यात आला (Pune Red Alert weather today) आहे..शहर आणि परिसरात मंगळवारी पहाटेपासूनच पावसाची संततधार सुरू होती. ढगाळ वातावरण आणि सततच्या पावसामुळे कमाल तापमानात मोठी घट झाली. कमाल तापमानात सरासरी दोन अंश सेल्सिअसने घट होऊन २८, तर किमान तापमान २२.३ अंश सेल्सिअस इतके नोंदविले गेले..पुढील तीन ते चार दिवस तापमानात आणि हवामानात फारसा बदल होणार नसल्याचा अंदाज हवामानशास्त्र विभागाने व्यक्त केला आहे. शहरात पुढील काही दिवस मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे. हवामानशास्त्र विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, शहर आणि परिसरात बुधवारी (ता. २२) कमाल आणि किमान तापमान स्थिर राहण्याची शक्यता आहे. कमाल तापमान २८, तर किमान तापमान २२ अंश सेल्सिअस नोंदविण्यात येईल..Sangli Flood Alert : कृष्णा नदीचा प्रवाह वाढला; महापुराचा धोका टाळण्यासाठी हिप्परगीचे सर्व दरवाजे उघडा, महाराष्ट्राचे कर्नाटक सरकारला पत्र, आलमट्टीची काय स्थिती?.सकाळी आकाश अंशतः ढगाळ राहून दुपारी आणि सायंकाळी सामान्यतः ढगाळ राहील, तसेच हलक्या स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे. तसेच घाट विभागात काही ठिकाणी जोरदार ते खूप जोरदार पावसाची शक्यता असून, काही ठिकाणी अतिवृष्टी होण्याची शक्यता हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविली आहे..Almatti Dam Flood Management : आलमट्टी-हिप्परगीच्या व्यवस्थापनात मोठी निष्काळजी? कर्नाटकच्या मनमानीमुळे सांगली-कोल्हापूरवर पुन्हा महापुराची टांगती तलवार?.पोषक हवामान प्रणाली सक्रियहवामानशास्त्र विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, सध्या देशात विविध ठिकाणी मॉन्सूनसाठी पोषक हवामान प्रणाली सक्रिय आहे. मॉन्सूनची द्रोणीय स्थिती श्री गंगानगर, रोहतक, हमीरपूर, सिधी, रांची आणि दिघा येथून वायव्य बंगालच्या उपसागरापर्यंत विस्तारली आहे. या बरोबरच हरियाना, ईशान्य मध्य प्रदेश, नैर्ऋत्य राजस्थान आणि उत्तर छत्तीसगडच्या परिसरावर विविध उंचीवर चक्रीय स्थिती कायम आहे. याशिवाय, पश्चिम-मध्य बंगालचा उपसागर आणि लागून असलेल्या उत्तर आंध्र प्रदेश किनारपट्टीपासून ते थेट ईशान्य अरबी समुद्रापर्यंत एक द्रोणीय स्थिती सक्रिय आहे. ही प्रणाली दक्षिण ओडिशा, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, दक्षिण राजस्थान आणि गुजरातवरून ३.१ ते ५.८ किलोमीटर उंचीवर विस्तारली आहे. या सर्व एकत्रित हवामान प्रणालींमुळे देशातील अनेक भागांत पावसासाठी अत्यंत पोषक वातावरण निर्माण झाले आहे..सायंकाळी सहापर्यंतचा पाऊस (मिलिमीटरमध्ये)शिवाजीनगर : १२.९पाषाण : १४.८लोहगाव : १४.८चिंचवड : १६कोरेगाव पार्क : ८एनडीए : १४.५.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.