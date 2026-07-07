पुणे

मुसळधार पावसाचा फटका! स्वारगेट मेट्रो स्थानकांत गळती, प्लॅटफॉर्मवर ठेवल्या बादल्या; पाहा VIDEO

Water Leakage at Swargate Metro Station : या घटनेचे काही व्हिडिओ आणि छायाचित्रे सोशल मीडियावरही व्हायरल होत असून त्यावर नागरिकांकडून तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या जात आहेत.
Water Leakage at Swargate Metro Station

Water Leakage at Swargate Metro Station

esakal

Shubham Banubakode
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पुण्यात गेल्या दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसाने शहरातील जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. अनेक भागांमध्ये पाणी साचणे, झाडे उन्मळून पडणे आणि दरडी कोसळण्याच्या घटना घडत आहेत. या पार्श्वभूमीवर आता शहरातील स्वारगेट मेट्रो स्थानकात पावसाचे पाणी गळत असल्याचे समोर आल्याने प्रवाशांमध्ये नाराजीचा सूर उमटू लागला आहे.

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