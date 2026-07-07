मुसळधार पावसाचा फटका! स्वारगेट मेट्रो स्थानकांत गळती, प्लॅटफॉर्मवर ठेवल्या बादल्या; पाहा VIDEO

पुण्यात गेल्या दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसाने शहरातील जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. अनेक भागांमध्ये पाणी साचणे, झाडे उन्मळून पडणे आणि दरडी कोसळण्याच्या घटना घडत आहेत. या पार्श्वभूमीवर आता शहरातील स्वारगेट मेट्रो स्थानकात पावसाचे पाणी गळत असल्याचे समोर आल्याने प्रवाशांमध्ये नाराजीचा सूर उमटू लागला आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, स्वारगेट मेट्रो स्थानकाच्या छतामधून विविध ठिकाणी पाण्याची गळती होत आहे. गळणारे पाणी प्लॅटफॉर्मवर किंवा प्रवाशांच्या मार्गात साचू नये म्हणून प्रशासनाने अनेक ठिकाणी बादल्या ठेवून तात्पुरती व्यवस्था केली आहे. या घटनेचे काही व्हिडिओ आणि छायाचित्रे सोशल मीडियावरही व्हायरल होत असून त्यावर नागरिकांकडून तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या जात आहेत..Kokan: दापोलीत भूमिगत वीज वाहिनी प्रकल्पावर ग्रामस्थांचा संताप; उखडलेले रस्ते, तुंबलेले नाले आणि पावसाळ्यापूर्वी वाढलेली धास्ती.शेकडो कोटी रुपये खर्च करून उभारण्यात आलेल्या आधुनिक मेट्रो स्थानकात पावसाचे पाणी गळत असल्याने बांधकामाच्या गुणवत्तेबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. एवढ्या मोठ्या सार्वजनिक प्रकल्पात अशा प्रकारच्या त्रुटी दिसून येणे चिंताजनक असल्याचे मत अनेक प्रवाशांनी व्यक्त केले आहे. विशेष म्हणजे, स्वारगेटपुरतीच ही समस्या मर्यादित नसून इतर काही मेट्रो स्थानकांवरही पावसाळ्यात गळती झाल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत..दरम्यान, मेट्रो प्रकल्पाच्या कामाच्या दर्जावर विरोधकांनी यापूर्वीही प्रश्न उपस्थित केले होते. आता प्रत्यक्ष स्थानकात गळती सुरू झाल्याने त्या आरोपांची पुन्हा एकदा चर्चा सुरु झाली आहे. प्रवाशांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने अशा समस्या तातडीने दूर करणे आवश्यक असल्याची मागणी नागरिकांकडून करण्यात येत आहे..Latest Marathi News Update : भीषण अपघात! नवी मुंबईत भरधाव कारने १० जणांना चिरडलं; दोघांचा मृत्यू.याबाबत संबंधित यंत्रणेकडून अद्याप अधिकृत स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नसले, तरी गळतीचे नेमके कारण शोधून आवश्यक दुरुस्तीची कामे तातडीने हाती घेण्यात यावीत, अशी अपेक्षा प्रवासी आणि पुणेकर व्यक्त करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.