Pune Rain: पुण्यात मुसळधार पावसाचा कहर; वाघोली-लोहगाव रस्ता बंद, खासगी कंपनीची बस अडकली, सकाळपासून घडलेल्या घटना!

पुणे : गेल्या दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे पुणे शहर आणि उपनगरांमध्ये जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. अनेक भागांमध्ये रस्त्यांवर पाणी साचल्याने वाहतूक ठप्प झाली असून, घरांमध्ये पाणी शिरणे, झाडे कोसळणे तसेच विमानसेवेवर परिणाम होणे अशा विविध घटना घडल्या आहेत. वाघोली-लोहगाव मार्गावरील एका खाजगी कंपनीची बस पाण्यात अडकल्याचा व्हिडिओही सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला आहे..वाघोली-लोहगाव मार्ग वाहतुकीसाठी बंदवाघोली-लोहगाव परिसरात पाण्याचा नैसर्गिक प्रवाह बंद झाल्याने मोठ्या प्रमाणावर पाणी साचले असून संपूर्ण मार्ग वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आला आहे. रस्त्यावर पाणी साचल्यामुळे अनेक वाहने बंद पडली असून नागरिकांना मोठ्या गैरसोयीचा सामना करावा लागत आहे. आज सकाळी या मार्गावरून जाणारी एका खाजगी कंपनीची बस अचानक पाण्याची पातळी वाढल्याने अडकली. बसमध्ये असलेल्या सहा कर्मचाऱ्यांना पुणे आणि पीएमआरडीए अग्निशमन दलाच्या जवानांनी सुरक्षितपणे बाहेर काढले. या घटनेनंतर या मार्गावरील वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली..खडकीत घरांमध्ये शिरले पाणीमुसळधार पावसाचा सर्वाधिक फटका खडकी परिसरालाही बसला. येथील अनेक रस्ते आणि सखल भाग जलमय झाले असून प्रसिद्ध गुरुद्वारा परिसरात रस्त्यावर गुडघाभर पाणी साचल्याने वाहतुकीवर मोठा परिणाम झाला. वाहनचालकांना पाण्यातून मार्ग काढताना मोठी कसरत करावी लागली. पाण्याचा निचरा योग्य प्रकारे न झाल्यामुळे खडकीतील सुमारे २० घरांमध्ये पावसाचे पाणी शिरले. तसेच ३ ते ४ घरांमधील सर्व खोल्यांमध्ये पाणी भरल्याने रहिवाशांची मोठी तारांबळ उडाली. घरातील महत्त्वाचे साहित्य आणि संसारोपयोगी वस्तू वाचवण्यासाठी नागरिकांना धावपळ करावी लागली असून या पूरसदृश परिस्थितीमुळे परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे..Pune Dam Water Level Rises : खडकवासला धरण वेगाने भरतंय... पुढचे काही तास ठरणार निर्णायक? प्रशासनाने नागरिकांना दिला महत्त्वाचा इशारा.विमानसेवेवरही परिणामप्रतिकूल हवामानाचा परिणाम पुणे विमानतळावरील विमानसेवेवरही झाला. खराब हवामानामुळे दोन विमानांचे मार्ग तात्पुरते बदलण्यात आले, तर अनेक उड्डाणे विलंबाने सुरू राहिली. चेन्नईहून पुण्याकडे येणारे इंडिगोचे 6E-502 हे विमान मार्ग बदलल्यानंतर सुरक्षितपणे पुणे विमानतळावर उतरले. तसेच कोलकाताहून पुण्याकडे येणारे इंडिगोचे 6E-135 हे विमान तात्पुरते हैदराबादकडे वळवून नंतर पुण्याकडे रवाना करण्यात आले. दरम्यान, अकासा एअरचे एक उड्डाण परिचालन कारणास्तव रद्द करण्यात आले. हवामानात सुधारणा होताच विमानसेवा हळूहळू पूर्ववत होत असल्याची माहिती प्रशासनाने दिली असून, विमानतळावरील प्रवासी सुविधांवर कोणताही परिणाम झालेला नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे..२४ तासांत झाडपडीच्या ८३ घटनासततच्या पावसामुळे शहरात गेल्या २४ तासांत झाडे पडण्याच्या तब्बल ८३ घटना नोंदविण्यात आल्या. याशिवाय एका ठिकाणी वाडा आणि भिंत कोसळल्याचीही घटना घडली. येरवडा, हडपसर, पाषाण, कोथरूड, विमाननगर यांसह अनेक भागांमध्ये झाडे कोसळल्याने अंदाजे १५ ते २० दुचाकी आणि ७ ते ८ चारचाकी वाहनांचे नुकसान झाले. या सर्व घटनांमध्ये कोणतीही जीवितहानी झाली नसल्याची माहिती प्रशासनाने दिली आहे. महापालिकेचे अग्निशमन दल आणि आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने विविध ठिकाणी तत्काळ पोहोचून आवश्यक ती सुरक्षित कारवाई केली..Pune Rain: आळंदीतील पूरस्थितीमुळे वारकऱ्यांसाठी पुण्यात मोठी व्यवस्था! पुढील पाच दिवस पाणी कपात देखील रद्द, महापालिकेचा मोठा निर्णय!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.