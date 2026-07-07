पुणे

Pune Rain: पुण्यात मुसळधार पावसाचा कहर; वाघोली-लोहगाव रस्ता बंद, खासगी कंपनीची बस अडकली, सकाळपासून घडलेल्या घटना!

Heavy Rain Disrupts Roads, Flights and Daily Life Across Pune : पुण्यात मुसळधार पावसामुळे वाघोली-लोहगाव रस्ता बंद, बस पाण्यात अडकली, घरांमध्ये पाणी शिरले, विमानसेवा विस्कळीत आणि २४ तासांत झाडपडीच्या ८३ घटना घडल्या.
Pune Heavy Rain

Pune Heavy Rain: Wagholi-Lohgaon Road Closed, Flights Hit and Homes Flooded

esakal

Sandip Kapde
Updated on

पुणे : गेल्या दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे पुणे शहर आणि उपनगरांमध्ये जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. अनेक भागांमध्ये रस्त्यांवर पाणी साचल्याने वाहतूक ठप्प झाली असून, घरांमध्ये पाणी शिरणे, झाडे कोसळणे तसेच विमानसेवेवर परिणाम होणे अशा विविध घटना घडल्या आहेत. वाघोली-लोहगाव मार्गावरील एका खाजगी कंपनीची बस पाण्यात अडकल्याचा व्हिडिओही सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला आहे.

Loading content, please wait...
pune
rain
Weather
Pune rain alert