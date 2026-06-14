पुणे

Pune Crime : बिबवेवाडी-पुरंदर रस्त्यावर लुटारू टोळीचा धुमाकूळ; रिक्षाचालक, तरुणांवर हल्ले, मोबाईल व रोकड लुटली

बिबवेवाडी व पुरंदर परिसरात रिक्षाचालक व तरुणांवर हल्ले; धारदार शस्त्राचा धाक, मारहाण करून रिक्षा, मोबाईल व रोकड लुटल्याची दोन प्रकरणे पोलिसांत नोंद
Highway Robbery Operations: Assessing the Violent Double Interceptions in Pune Nodes

Highway Robbery Operations: Assessing the Violent Double Interceptions in Pune Nodes

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : बिबवेवाडी येथील अप्पर डेपो परिसरातील गुरु गौतममुनी हॉस्पिटलसमोर रिक्षाचालकाला धारदार शस्त्राचा धाक दाखवून मारहाण करत रिक्षा, मोबाईल व रोकड जबरदस्तीने चोरून नेल्याची घटना घडली.

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