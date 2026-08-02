Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत

कोथरूड : पुण्याच्या पश्चिमेकडील बावधन-भुगाव-भुकूम टेकडी समूहात अत्यंत लाजाळू आणि दुर्मीळ मानल्या जाणाऱ्या ‘चौशिंगा’ हरणाचे दर्शन झाले आहे. वन्यजीव अभ्यासक अर्णव गंधे आणि छायाचित्रकार रोहित खरे यांनी या हरणाचे छायाचित्र टिपले असून, या घटनेने पुण्याच्या टेकड्यांवरील जैवविविधतेचे महत्त्व पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे. मात्र, हे अस्तित्व आता केवळ आनंदाची बातमी नसून धोक्याची घंटा ठरत आहे..Leopard Attack: श्वानाच्या धाडसाने बिबट्याला पळवले! पुरंदरात कालवडीवरचा हल्ला फसला, मध्यरात्री रंगला थरार...पुण्यातील टेकड्यांचे मूळ स्वरूप हे माळरान आणि खुरट्या वनांचे आहे. १९९० च्या दशकात वेताळ टेकडी आणि पाषाण परिसरात चौशिंगा हरणे सर्रास दिसत असत, अशी नोंद ज्येष्ठ अभ्यासक डॉ. संजीव नलावडे यांनी केली आहे. मात्र, गेल्या दोन दशकांत मध्यवर्ती भागातील टेकड्यांवरून हे प्राणी पूर्णपणे नामशेष झाले आहेत. आता केवळ शहराच्या सीमेवरील बावधन आणि भुकूमसारख्या पट्ट्यातच त्यांचा वावर उरला आहे. वाढते शहरीकरण आणि टेकड्यांवर होणारी अनधिकृत बांधकामे या प्राण्यांच्या अधिवासावर थेट आक्रमण करत आहेत..विशेष म्हणजे, या टेकड्यांवर आजही रानमांजर, सायाळ, कोल्हा आणि तरस यांसारख्या वन्यप्राण्यांचा वावर आहे. परंतु, विकासाच्या नावाखाली टेकड्या फोडून काढले जाणारे रस्ते आणि बेलगाम अशास्त्रीय वृक्षारोपण यामुळे नैसर्गिक परिसंस्था धोक्यात आली आहे. परदेशी वृक्षांच्या लागवडीमुळे स्थानिक गवताळ प्रदेश नष्ट होत असून, त्याचा फटका चौशिंगासारख्या कुरंग कुळातील प्राण्यांना बसत आहे..Nanded Water: नांदेडकरांसाठी दिलासादायक बातमी! विष्णुपुरी धरणाच्या पाणीसाठ्यात एका दिवसात 9 टक्क्यांची वाढ, धरणांना जीवदान.टेकड्यांचे अस्तित्व धोक्यातबावधन-भुगाव-भुकूम हा परिसर वन्यजीवांचा महत्त्वाचा भ्रमणमार्ग (कॉरिडॉर) आहे. सध्या शहरालगत असे मोजकेच मार्ग शिल्लक आहेत. जर टेकडी माथ्यावरील बांधकामे अशीच सुरू राहिली, तर हे भ्रमणमार्ग कायमचे बंद होतील. वन्यजीव अभ्यासक अर्णव गंधे यांच्या मते, या नैसर्गिक अधिवासाचे रक्षण करण्यासाठी आता स्वतंत्र कृती आराखड्याची नितांत गरज आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.