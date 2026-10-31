Pune Hinjawadi Metro Line 3 Inauguration : पुणेकरांची प्रतीक्षा अखेर संपली! शिवाजीनगर-हिंजवडी मेट्रो धावणार; 'या' तारखेला होणार उद्घाटन, महिला चालवणार मेट्रो!

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडकरांसाठी विशेषतः हिंजवडीच्या आयटी पार्कमध्ये दररोज ट्रॅफिक कोंडीचा सामना करणाऱ्या लाखो नोकरदारांसाठी सर्वात मोठी आणि आनंदाची बातमी समोर आली आहे. बहुप्रतिक्षित शिवाजीनगर ते मान-हिंजवडी मेट्रो लाईन-३ चे येत्या ३ नोव्हेंबर २०२६ रोजी अधिकृत उद्घाटन होणार आहे. .पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे या मार्गाचे लोकार्पण करणार असून, त्यानंतर लगेचच ४ नोव्हेंबरपासून हा मेट्रो मार्ग सर्वसामान्य प्रवाशांच्या सेवेसाठी नियमितपणे खुला केला जाणार आहे..Tukaram Mundhe vs Bollywood star : "हायकोर्टात गेला तरी कारवाई थांबणार नाही!"; पान मसाला जाहिरात प्रकरणी तुकाराम मुंढेंचा बॉलिवूडच्या 'त्या' सुपरस्टारला थेट दणका.पीएमआरडीएचे (PMRDA) आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी आज घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ही ऐतिहासिक घोषणा केली. या उद्घाटन सोहळ्याला राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि सुनेत्रा पवार प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहणार आहेत..बालेवाडी क्रीडा संकुलात होणार मुख्य सोहळाबालेवाडी येथील छत्रपती शिवाजी महाराज क्रीडा संकुलात ३ नोव्हेंबर रोजी सकाळी १० वाजता हा दिमाखदार उद्घाटन सोहळा पार पडेल. आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, उद्घाटनानंतर ४ नोव्हेंबर रोजी सकाळी ११ वाजल्यापासून सर्वसामान्य पुणेकरांसाठी दररोज ही मेट्रो धावणार आहे. शिवाजीनगर ते हिंजवडी हा मेट्रो मार्ग एकूण २३.२ किलोमीटर लांबीचा असून, संपूर्ण मार्गावर एकूण २३ स्थानके आहेत. त्यापैकी पहिल्या टप्प्यात १७ प्रमुख मेट्रो स्थानके प्रवाशांच्या वाहतुकीसाठी सज्ज करण्यात आली आहेत..Kolhapur Sugarcane Rate Meeting Chaos : पालकमंत्र्यांसमोरच ऊस दर बैठकीत मोठा राडा! पहिल्या उचलीच्या 'त्या' आकड्यावर शेतकरी ठाम; कारखानदारांची उडाली झोप. 'पुणेरी मेट्रो'चा अनोखा सन्मान; सर्व लोको पायलट असणार महिला!या मेट्रो मार्गाचे सर्वात मोठे आणि अभिमानास्पद वैशिष्ट्य म्हणजे या लाईनवरील मेट्रोच्या सर्वच्या सर्व लोको पायलट (चालक) या महिला असणार आहेत! महिला सक्षमीकरणाचा नवा आदर्श घालत या मेट्रोला ‘पुणेरी मेट्रो’ किंवा ‘पिंक मेट्रो’ असे विशेष नाव देण्यात आले आहे. अत्यंत अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने सज्ज असलेली ही मेट्रो चालवण्याची संपूर्ण धुरा महिलांच्या हाती राहणार असल्याने पुणेकरांसाठी हा विशेष कौतुकाचा विषय ठरणार आहे..महामेट्रो अन् पुणेरी मेट्रोचे तिकीट एकाच ॲपवर!ही मेट्रो पर्यावरणपूरकतेच्या दृष्टीने देशात आघाडीवर राहणार आहे. मेट्रो स्थानके आणि कारशेडवर बसवण्यात आलेल्या अत्याधुनिक सोलर पॅनेल्सच्या माध्यमातून तब्बल ७.६ मेगावॅट वीज निर्मिती केली जात आहे. मेट्रोसाठी लागणाऱ्या एकूण विजेपैकी ३० टक्के वीज ही थेट सौरऊर्जेतून मिळणार आहे..याशिवाय प्रवाशांच्या सोयीसाठी लवकरच 'पुणेरी मेट्रो लाईन-३' आणि सध्या धावत असलेली 'महामेट्रो' या दोन्ही वेगवेगळ्या मेट्रो प्रणालींचे तिकीट प्रवाशांना एकाच मोबाईल ॲपवर काढता येणार असल्याची अत्यंत दिलासादायक माहितीही आयुक्तांनी दिली. हिंजवडीतील आयटी कर्मचाऱ्यांचा तासन् तास ट्रॅफिकमध्ये जाणारा वेळ आता वाचणार असल्याने पुणेकरांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.