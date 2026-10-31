पुणे

Pune Hinjawadi Metro Line 3 Inauguration : पुणेकरांची प्रतीक्षा अखेर संपली! शिवाजीनगर-हिंजवडी मेट्रो धावणार; 'या' तारखेला होणार उद्घाटन, महिला चालवणार मेट्रो!

PMRDA Puneri Metro Line 3 details : १७ स्टेशन्स, संपूर्ण सोलर सिस्टिम अन् एकच तिकीट ॲप; आयटीयन्सचा ट्रॅफिकचा त्रास मिटणार, जाणून घ्या पीएमआरडीए आयुक्तांची मोठी घोषणा
Metro to start regularly for general passengers from November 4.

Metro to start regularly for general passengers from November 4.

Sakal

Vinayan
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पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडकरांसाठी विशेषतः हिंजवडीच्या आयटी पार्कमध्ये दररोज ट्रॅफिक कोंडीचा सामना करणाऱ्या लाखो नोकरदारांसाठी सर्वात मोठी आणि आनंदाची बातमी समोर आली आहे. बहुप्रतिक्षित शिवाजीनगर ते मान-हिंजवडी मेट्रो लाईन-३ चे येत्या ३ नोव्हेंबर २०२६ रोजी अधिकृत उद्घाटन होणार आहे.

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