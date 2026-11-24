Pune Crime News: हिंजवडी मध्ये प्रेमसंबंधातून एका सॉफ्टवेअर इंजिनिअर तरुणीची तिच्याच प्रियकराने हत्या केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. कोमल डहाळे (रा. वर्धा) असे मृत तरुणीचे नाव असून शुभम ज्ञानेश्वर काळभोंडे (रा. बुलढाणा) असे आरोपीचे नाव आहे. दोघेही सॉफ्टवेअर इंजिनिअर असून गेल्या साडेतीन वर्षांपासून त्यांचे प्रेमसंबंध होते. त्यांच्या लग्नालाही दोन्ही कुटुंबीयांची संमती होती..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शुभमचे दुसऱ्या तरुणीशी संबंध असल्याचा संशय कोमलला होता. यावरून दोघांमध्ये वारंवार वाद होत होते. घटनेच्या दिवशी दोघे एका हॉटेलमध्ये गेले होते. त्यानंतर साकोरे वस्ती येथील कोमल राहत असलेल्या पेइंग गेस्ट (पीजी) निवासस्थानी परतल्यानंतर त्यांच्यात पुन्हा वाद झाला..Pune Crime: बारामतीतील शिवन्या लॉजवर पोलिसांचा छापा; वेश्या व्यवसाय प्रकरणी मालकासह तिघांवर गुन्हा.या वादाचे रूपांतर हाणामारीत झाले. यावेळी शुभमने कोमलवर हल्ला केला. यात तिचा मृत्यू झाल्याचा आरोप आहे. घटनेनंतर आरोपीने मृतदेहाशेजारीच संपूर्ण रात्र काढली. दुसऱ्या दिवशी सकाळी त्याने आपत्कालीन हेल्पलाइन क्रमांक ११२ वर फोन करून पोलिसांना घटनेची माहिती दिली..माहिती मिळताच हिंजवडी पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली आणि कोमलला तातडीने रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, डॉक्टरांनी तपासणीनंतर तिला मृत घोषित केले. या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे..Crime News: केक पडल्याच्या वादातून मध्यरात्री घरावर हल्ला; तरुणावर कोयत्याने वार, आजोबांचा हात मोडला, आजी-आजोबांसह नातवाला बेदम मारहाण..या प्रकरणी हिंजवडी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून शुभम काळभोंडे याला पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. दोघांमधील वाद आणि हत्येमागील नेमकी कारणे यांचा पोलीस तपास करत आहेत. हिंजवडी पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक बालाजी पांढरे या प्रकरणाचा पुढील तपास करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.