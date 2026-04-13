Pune Accident: पुण्यात थरारक घटना! मद्यपी चालकाने तरुणाला फरफटत नेऊन चिरडले; हडपसर-सासवड रस्त्यावरील घटना, चालकाला अटक!

पुणे : दारूच्या नशेत भरधाव मोटार चालवून जोराची धडक दिल्यानंतर तरुणाला मोटारीच्या बोनेटवरून फरफटत नेले. तो खाली पडल्यानंतर त्याच्या अंगावरून मोटार घातल्याने त्याचा मृत्यू झाला. उरुळी देवाची परिसरातील मामा भांजे हॉटेलसमोर रविवारी (ता. १२) मध्यरात्री साडेबारा वाजण्याच्या सुमारास हा भीषण अपघात झाला. याप्रकरणी फुरसुंगी पोलिसांनी मद्यपी चालकाला अटक केली आहे..सागर बाळासाहेब सायकर (वय ४१, रा. शेवाळवाडी, पुणे) असे मृत्यू झालेल्याचे नाव आहे. याप्रकरणी कृष्णा गोपाळ कोईलवाड (वय ३०, रा. फुरसुंगी) याला अटक करण्यात आली आहे. याबाबत विजय तानाजी शिर्के (वय ४१, रा. सातववाडी, हडपसर) यांनी फुरसुंगी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे..\rपोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फिर्यादी विजय शिर्के यांचे मित्र सागर सायकर हे मध्यरात्री उरुळी देवाची येथील मामा भांजे हॉटेलसमोरून जात होते. त्यावेळी आरोपी कृष्णा कोईलवाड हा दारूच्या नशेत मोटार भरधाव वेगात चालवत होता. त्याने सागर यांना जोराची धडक दिली. त्यामुळे सागर मोटारीच्या बोनेटवर पडले. .त्यानंतरही आरोपीने मोटार न थांबवता त्यांना तसेच काही अंतर फरफटत नेले. सागर मोटारीवरून रस्त्यावर खाली पडल्यानंतर आरोपीने त्यांच्या अंगावरून मोटार घातली. या अपघातात गंभीर दुखापत झाल्याने सागर यांचा मृत्यू झाला. या घटनेची माहिती मिळताच फुरसुंगी पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत आरोपीला ताब्यात घेतले. पुढील तपास महिला पोलिस उपनिरीक्षक कोमल जाधव करत आहेत.