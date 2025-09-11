Pune Housing Lottery: सामान्यांचं घरकुलाचं स्वप्न पूर्ण होणार! पुणे गृहनिर्माण मंडळाची ४१८६ घरांची ऑनलाईन सोडत, अर्ज कसा करायचा?

पुणे गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळातर्फे पुणे महानगरपालिका, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका व पीएमआरडीए मधील १५% सामाजिक गृहनिर्माण व २०% सर्वसमावेशक योजनेतील ४१८६ सदनिकांची ऑनलाईन सोडतीचा शुभारंभ आज करण्यात आलं आहे. तसेच पुणे, सोलापूर, कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील म्हाडा गृहनिर्माण योजना व PMAY योजनेमधील प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य या तत्वावर १९८२ सदनिकांचा समावेश करण्यात येत आहे. .अशा एकूण ६१६८ सदनिकांसाठी अर्ज नोंदणी, ऑनलाईन अर्ज तसेच अनामत रक्कमेचा भरणा, या कार्यक्रमाचा शुभारंभ आज शिवाजीराव आढळराव पाटील, सभापती, पुणे मंडळ यांच्या शुभहस्ते करण्यात आलं. पुण्यातील म्हाडा कार्यालय येथे सभापती शिवाजीराव आढळराव पाटील यांच्या हस्ते आज पुणे गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाच्या ४१८६ घरांच्या ऑनलाईन सोडतीचा शुभारंभ करण्यात आले..Chhagan Bhujbal: नातेवाईक की नातेसंबंध? दोन्ही शब्दांचे अर्थ वेगवेगळे; भुजबळांनी सगळं उलगडून सांगितलं.यावेळी सभापती शिवाजीराव आढळराव पाटील म्हणाले की, आज जो म्हाडा कडून शुभारंभ करण्यात आला आहे त्यात १५ टक्के सामाजिक गृहनिर्माण व २० टक्के सर्व समावेशक गृहनिर्माण योजनांमध्ये पुणे महापालिका क्षेत्रात १५३८, पिंपरी चिंचवड महापालिका क्षेत्रात १५३४,आणि पुणे महानगर प्रदेशविकास प्राधिकरण मध्ये १११४ असे एकूण ४१८६ सदनिका आहे. तर म्हाडा गृहनिर्माण योजने अंतर्गत प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य अस १६८३ सदनिका तर म्हाडा PMAY योजनेत २९९ असे एकूण ६१६८ सदनिका असणार आहे. नागरिकांनी याचा लाभ घ्यावा असं आमचं आवाहन असून संपूर्ण प्रक्रिया ही पारदर्शक असणार आहे असं त्यांनी सांगितलं..या सोडतीच्या सॉफ्टवेअर प्रणालीच्या पारदर्शकतेमध्ये आणखी भर घालण्यात आलेली आहे.१. उत्पन्ना संबधितः-अ) विवाहीत अर्जदारास त्यांच्या जोडीदाराचे उत्पन्न ही दर्शवावे लागेल. जोडीदाराचे उत्पन्न नसल्यास त्यांना अर्ज करताना शुन्य (०) उत्पन्न दर्शवावे लागेल.ब) पती-पत्नी यांनी वेगवेगळे अर्ज केले असल्यास दोघांच्याही उत्पन्नामध्ये तफावत आढळून आल्यास ते अर्ज बाद करण्यात येतील.२: वैवाहिक स्थितीबाबतः-अ) योग्य ती वैवाहिक स्थिती निवडावी लागेल.ब) अर्जदार घटस्फोटीत असल्यास त्यांना तसे आदेश अपलोड करावे लागतील.क) अर्जदार विधवा / विधूर असल्यास पती / पत्नीचा मृत्यु दाखला अपलोड करावा लागेल.३. संरक्षण दल कुटुंब / माजी सैनिक यांना स्वतंत्रपणे आपले प्रमाणपत्र अपलोड करावे लागेल.४. अधिवास (डोमासाईल) प्रमाणपत्रः- बारकोड असणारे २०१८ नंतरचेच स्विकारण्यात येतील..Ladki Bahin Yojana: लाडक्या बहिणींसाठी आनंदवार्ता! ऑगस्ट महिन्याचे पैसे खात्यात जमा होण्यास सुरूवात, पण किती येणार?.५. QR Code संबधात नमुना वाटप आदेश, वाटप आदेश, ताबापत्र, ताबा पावती इत्यादीवर QR Code दर्शविण्यात येईल.६. DIGI Locker:- अर्जदाराचे तसेच अर्जदाराच्या जोडीदाराचे आधारकार्ड व पॅनकार्डहे डीजी लॉकर या वरूनच प्राप्त करून घेणे गरजेचे आहे. त्याकरीता अर्जदारास डीजी लॉकर वर नोंदणीकरून आवश्यक माहिती अद्यावत करावी लागेल.७. सोडतीमधील घरांच्या नोंदणीसाठी बोर्डाच्या या संकेतस्थळाला भेट द्यावी.८. प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य या तत्वावरील सदनिकांसाठी अर्ज नोंदणी करीता म्हाडाच्या वेबसाईट वर संकेतस्थळांना भेट द्यावी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.