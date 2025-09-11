पुणे

Pune Housing Lottery: सामान्यांचं घरकुलाचं स्वप्न पूर्ण होणार! पुणे गृहनिर्माण मंडळाची ४१८६ घरांची ऑनलाईन सोडत, अर्ज कसा करायचा?

Pune Housing Lottery News: पुण्यातील सामान्यांच्या घरकुलाचं स्वप्न पूर्ण होणार आहे. पुणे गृहनिर्माण मंडळाच्या ४१८६ घरांच्या ऑनलाईन सोडतीचा शुभारंभ करण्यात आला आहे.
पुणे गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळातर्फे पुणे महानगरपालिका, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका व पीएमआरडीए मधील १५% सामाजिक गृहनिर्माण व २०% सर्वसमावेशक योजनेतील ४१८६ सदनिकांची ऑनलाईन सोडतीचा शुभारंभ आज करण्यात आलं आहे. तसेच पुणे, सोलापूर, कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील म्हाडा गृहनिर्माण योजना व PMAY योजनेमधील प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य या तत्वावर १९८२ सदनिकांचा समावेश करण्यात येत आहे.

