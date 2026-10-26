Pune Crime News : पुण्यात धक्कादायक प्रकार ! पत्नीला ‘कॅल्शिअमची गोळी’ म्हणून ब्लेडचे तुकडे खाऊ घातले; पतीला ७ वर्षांची सक्तमजुरी

पत्नीच्या चारित्र्यावर संशय घेऊन तिला कॅल्शिअमच्या गोळ्या असल्याचे भासवत कॅप्सूलमधून ब्लेडचे तुकडे खाऊ घातल्याप्रकरणी न्यायालयाने पतीला सात वर्षांच्या सक्तमजुरीची शिक्षा सुनावली आहे. सोमनाथ साधू सपकाळ (वय ४५) असे दोषी ठरवण्यात आलेल्या आरोपीचे नाव आहे. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनिरुद्ध गांधी यांच्या न्यायालयाने हा निकाल दिला. न्यायालयाने आरोपीला सात वर्षांच्या कारावासासह ७० हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.ही घटना २०२३ मध्ये घडली होती. पत्नीच्या चारित्र्यावर संशय घेत आरोपीने तिला औषध असल्याचे सांगून कॅप्सूलमधून ब्लेडचे तुकडे खाऊ घातल्याचा आरोप होता. या प्रकारामुळे महिलेला गंभीर शारीरिक त्रास सहन करावा लागला. ऑक्टोबर २०२३ मध्ये तिच्या पोटात तीव्र वेदना सुरू झाल्या. त्यानंतर दोन वेळा शौचावाटे ब्लेडचे तुकडे बाहेर पडले. मात्र, त्रास कमी न झाल्याने ८ नोव्हेंबर रोजी तिला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. वैद्यकीय तपासणीदरम्यान तिच्या पोटात ब्लेडचा आणखी एक तुकडा असल्याचे आढळले..या घटनेच्या तपासातून पतीचा सहभाग समोर आल्यानंतर उत्तमनगर पोलिसांनी त्याच्याविरोधात गुन्हा दाखल करून त्याला अटक केली. त्यानंतर या प्रकरणाची न्यायालयीन सुनावणी सुरू झाली..Pune News: पुणे वाहतूक अपडेट! दिवाळीपर्यंत मध्यवर्ती भागात अवजड वाहनांना बंदी; शनिवार-रविवारची परवानगी रद्द; पेठांतील रस्त्यांसह प्रमुख मार्गांचा समावेश.पत्नीने आरोप नाकारले, मात्र वैद्यकीय पुरावे ठरले महत्त्वाचेखटल्याच्या सुनावणीदरम्यान पत्नीने न्यायालयात पतीविरोधातील आरोप नाकारले. त्यांच्यातील वाद मिटल्याचेही तिने सांगितले. मात्र, डॉक्टरांची साक्ष आणि वैद्यकीय तपासणीतून समोर आलेले निष्कर्ष आरोपीविरोधातील महत्त्वाचे पुरावे ठरले. पोटातील ब्लेडचा तुकडा प्राणघातक ठरू शकला असता, असे डॉक्टरांनी न्यायालयात स्पष्ट केले..सरकारी पक्षातर्फे ॲड. पाठक यांनी सात साक्षीदार तपासले. पत्नीने साक्ष बदलली असली, तरी वैद्यकीय पुरावे आणि अन्य साक्षीदारांचे जबाब दुर्लक्षित करता येणार नाहीत, असा युक्तिवाद सरकारी पक्षाने केला. पत्नी आरोपीसोबत राहत असून त्याच्यावर अवलंबून असल्याने तिने आरोप नाकारले असण्याची शक्यताही मांडण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.