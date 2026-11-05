Pune News: पुण्यात ६५ लाखांचा बेकायदेशीर कीटकनाशक साठा जप्त; शुक्रवार पेठेतील राहुल एजन्सीजवर कारवाई

पुणे: शहरातील शुक्रवार पेठेतील राहुल एजन्सीज या दुकानात परवान्याशिवाय साठवून ठेवलेला ६५ लाख ३४ हजार ४२८ रुपये किमतीचा कीटकनाशकांचा साठा कृषी विभागाच्या भरारी पथकाने जप्त केला. याप्रकरणी दुकानमालक राहुल साहेबराव निकम याच्याविरुद्ध खडक पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी...कृषी विभागाचे संचालक (निविष्ठा व गुण नियंत्रण) सुनील बोरकर, विभागीय कृषी सहसंचालक सुभाष काटकर आणि तंत्र अधिकारी (गुण नियंत्रण) निलेश गवरी यांच्या मार्गदर्शनाखाली विभागीय गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक अतुल गणपतराव जाधव आणि गुण नियंत्रण निरीक्षक तथा कृषी अधिकारी सुनील रुपनर यांनी १४ आणि १५ ऑक्टोबर रोजी शिवाजी रोडवरील रामेश्वर चौक परिसरातील राहुल एजन्सीजची तपासणी केली.. त्यावेळी दुकानाच्या परवान्यात नोंद नसलेला आणि आवश्यक परवानगीशिवाय साठवलेला कीटकनाशकांचा मोठा साठा आढळला. त्यानंतर १६ ऑक्टोबरला पंचनामा करून साठा जप्त करण्यात आला. यामध्ये डेल्टामेथ्रिन, इमिडाक्लोप्रिड, क्लोरपायरीफॉस, फिप्रोनिल आणि सायपरमेथ्रिन यांसह विविध कीटकनाशकांचा समावेश आहे. .Patan Leopard Attack: घरात टीव्ही पाहत बसलेल्या व्यक्तीवर बिबट्याचा हल्ला; डोक्याला गंभीर दुखापत, पाटण तालुक्यात खळबळ, महिला भांडी घासत हाेती अन्...तपासणीसाठी नमुने ताब्यात घेण्यात आले असून, संबंधित साठ्याच्या विक्रीवर बंदी घालण्यात आली आहे. याप्रकरणी २२ ऑक्टोबरला गुन्हा दाखल करण्यात आला. कृषी विभागाच्या भरारी पथकाने ही कारवाई केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.