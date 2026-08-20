Pune Crime : पुण्यात आणखी एक भोंदूगिरीचा प्रकार ! "प्रगती करायची असेल तर अर्धनग्न फोटो पाठव", तथाकथित आध्यात्मिक गुरूची तरुणीकडे भलतीच मागणी

सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर आणि मोटिवेशनल स्पीकर असल्याचे भासवून एका २३ वर्षीय युवकाने एका तरुणीकडे भीती दाखवून अर्धनग्न फोटो मागितल्या प्रकरणी कोंढवा पोलिसांनी आरोपीला अटक केली आहे. आरोपीचे नाव दिव्य जितेंद्र परमार असून त्याने स्वतःला आध्यात्मिक गुरू म्हणवत होता.२२ वर्षीय तरुणीने कोंढवा पोलिस ठाण्यात तक्रार दिल्यानंतर हा प्रकार उघडकीस आला..सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, परमारने महाविद्यालयात व्यवसायिक अभ्यासक्रम घेत असतानाच मोटिवेशनल स्पीकर म्हणून स्वतःचा प्रचार सुरू केला. वयाच्या १८ व्या वर्षीच त्याने ठिकठिकाणी भाषणे देण्यास सुरुवात केली. नंतर त्याने सोशल मीडियावर स्वतःचे चॅनेल सुरू करून फॉलोअर्स तयार केले आणि शुल्क आकारून व्याख्याने देऊ लागला. काही काळानंतर त्याने स्वतःला आध्यात्मिक गुरू म्हणून घोषित केले. त्याच्या संपर्कातील महिला व तरुणींना तो व्यायामविषयक टिप्स देत असे आणि “तुमची व्यायामातील प्रगती करायची असेल तर अर्धनग्न फोटो पाठवा” अशी मागणी करत असे. काहींना तो भीतीही दाखवत असे..सोलापूर शहरात दरवर्षी ‘पोक्सो’चे १०० गुन्हे! प्रॉपर्टी, पूर्ववैमनस्यातूनही फिर्यादी; दीड वर्षांत ९४ 'अल्पवयीन'वर अत्याचार, ‘पोक्सो’चा गुन्हा कधी होतो? वाचा....सोशल मीडियाद्वारे संपर्क साधून परमारने तक्रारदाराला सांगितले की तो आध्यात्मिक गुरू आहे. त्यानंतर “फिजिकल अॅक्टिव्हिटीच्या माध्यमातून शरीरातील नकारात्मक ऊर्जा काढून टाकता येते” असे सांगून त्याने तिच्याशी संभाषण सुरू केले. भीती दाखवून त्याने तिचे अर्धनग्न फोटो मोबाईलवरून मागवले. घाबरलेल्या तरुणीने थेट पोलिसात धाव घेत संपूर्ण प्रकार सांगितला..तक्रारीच्या आधारे कोंढवा पोलिसांनी परमारवर भारतीय न्याय संहिता कलम ७५, ७८, ७९ व ३१८(४) तसेच जादूटोणा प्रतिबंधक कायदा, २०१३ मधील कलम ३(२) आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील कलम ६७ अन्वये गुन्हा दाखल करून अटक केली. तपासादरम्यान आरोपीचा मोबाईल फोन व लॅपटॉप जप्त करण्यात आला असून त्यातील फोटो, मेसेज, व्हिडिओ व इतर डिजिटल पुराव्यांची तपासणी सुरू आहे. आरोपीने आणखी कोणाशी अशा प्रकारे संपर्क साधला होता का, याचाही तपास सुरू आहे. न्यायालयाने त्याला दोन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.