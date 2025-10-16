पुणे

Pune Investment Scam : गुंतवणुकीच्या आमिषाने ४१ लाखांची फसवणूक; डेक्कन पोलिसांनी गुन्हा दाखल

The Modus Operandi Promising 10% Monthly Returns : गुंतवणुकीवर दरमहा १० टक्के परतावा देण्याचे आमिष दाखवून 'वटवृक्ष कॅपिटल'च्या नरेंद्र धर्माधिकारीने पुण्यातील पाच जणांची ४१ लाख रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी डेक्कन पोलिसांत गुन्हा दाखल.
The Lure of Easy Money: How a False Promise of 10% Monthly Return Resulted in a ₹41 Lakh Investment Fraud in Pune.

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : गुंतवणुकीवर दरमहा १० टक्के परताव्याचे आमिष दाखवून एकाने पाचजणांची ४१ लाख रुपयांची फसवणूक केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. याप्रकरणी डेक्कन पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे.

