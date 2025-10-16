Pune Investment Scam : गुंतवणुकीच्या आमिषाने ४१ लाखांची फसवणूक; डेक्कन पोलिसांनी गुन्हा दाखल

पुणे : गुंतवणुकीवर दरमहा १० टक्के परताव्याचे आमिष दाखवून एकाने पाचजणांची ४१ लाख रुपयांची फसवणूक केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. याप्रकरणी डेक्कन पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. .याप्रकरणी संदीप कुलकर्णी (रा. कोंढवा) यांनी डेक्कन पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. तर नरेंद्र धर्माधिकारी (रा. यशवंतनगर, शिवणे) असे गुन्हा दाखल झालेल्या संशयिताचे नाव आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, उद्योजकांच्या एका ग्रुपमधील सदस्यांची दर महिन्याला बैठक होते. या वेळी धर्माधिकारी आणि फिर्यादीची ओळख झाली..Pune News: अनधिकृत नळजोड तोडण्यास सुरुवात; गळती शोधण्याच्या मोहिमेअंतर्गत कारवाई, नोटीस बजावण्यासही गती.त्यानंतर धर्माधिकारी याने त्याची वटवृक्ष कॅपिटल नावाची कंपनी असून, स्टॉक मार्केटमध्ये गुंतवणूक केल्यास दरमहा १० टक्के परतावा देण्याचे आमिष दाखवले. त्यावर विश्वास ठेवून फिर्यादीने वेळोवेळी १३ लाख १९ हजार रुपयांची गुंतवणूक केली..तक्रारदार पर्णाली नीलेश गोवंडे (रा. सिंहगड रस्ता) यांनीही धर्माधिकारी याच्या कंपनीत ७० हजार रुपयांची गुंतवणूक केली. तसेच, अन्य तिघांनी अनुक्रमे १३ लाख रुपये, पाच लाख आणि नऊ लाख रुपयांची गुंतवणूक केली. परंतु धर्माधिकारी याने त्यांना मुदतीत कोणताही परतावा न देता आर्थिक फसवणूक केली, असे फिर्यादीत म्हटले आहे. पुढील तपास डेक्कन पोलिस करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.