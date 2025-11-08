आयटी इंजिनिअरला १४ कोटींना लुबाडणाऱ्या भोंदूबाबासह तिघांना अटक, दोघे फरार; मोठे अपडेट समोर

पुण्यात आयटी इंजिनिअरला परदेशातली मालमत्ता, पुण्यातलं घर, जमीन विकायला लावून त्याची १४ कोटींची फसणूक केल्या प्रकरणी भोंदूबाबासह पाच जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. या प्रकरणी कोथरूड पोलिसांनी नाशिकमधून तिघांना अटक केलीय. वेदिका पंढरपूर नावाच्या महिलेनं अंगात शंकर महाराज येतात असं सांगत इंजिनिअरला सर्व संपत्ती विकायला लावली. त्याच्या मुलींवर उपचारासाठी हे करावं लागेल असं सांगितलं. सगळं विकूनही मुलींच्या तब्येतीत फरक न पडल्यानं आपली फसवणूक झाल्याचं इंजिनिअरच्या लक्षात आलं. त्यानंतर पोलिसात तक्रार दाखल केली होती..दीपक डोळस यांच्या दोन मुलींपैकी एक गतिमंद होती तर दुसऱ्या मुलीलाही गंभीर आजार होता. २०१० मध्ये त्यांच्यावर उपचारासाठी भारतात परतले. यावेळी दीपक खडके यांच्याशी ओळख झाली होती. खडके यानं दीपक डोळस यांची ओळख वेदिकाशी करून दिली आणि तिने अंगात दैवी शक्ती येत असल्याचं सांगितलं..अखेर बावनकुळेंच्या खात्याला जाग; फक्त ५०० रुपये स्टॅम्प ड्युटी भरणाऱ्या पार्थ पवारांच्या कंपनीला ४२ कोटींची नोटीस.दीपक डोळस यांच्या मुलींना असलेले आजार बरे करण्यासाठी वेदिकाने त्यांना संपत्ती विकायला लावली. संपत्तीमुळे घरात दोष आहेत. संपत्ती विकल्यास मुली बऱ्या होतील असंही सांगितलं. यावर विश्वास ठेवून डोळस दाम्पत्यानं सर्व संपत्ती विकली आणि १३ कोटी २० लाख रुपये वेदिकाला पाठवले. पण तरीही मुलींच्या तब्येतीत फरक पडला नाही..वेदिका आणि इतरांविरोधात दीपक डोळस यांनी फसवणुकीची तक्रार दाखल केली. यानंतर पोलिसांनी पाच जणांवर गुन्हा दाखल केला होता. आता नाशिकमधून वेदिका पंढरपूरकर, कुणाल पंढरपूरकर आणि दीपक खडके यांना अटक करण्यात आलीय. तर वेदिकाची आई आणि भाऊ फरार आहेत. आरोपी महिला वेदिका पंढरपूरकर हिनं दीपक डोळस यांच्याकडून उकळलेल्या पैशातून पुण्यात आलिशान बंगला खरेदी केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.