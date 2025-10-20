Pune Jain Boarding Land : पुण्यातील जैन बोर्डिंग जागा विक्री प्रकरणात मोठी अपडेट, धर्मादाय आयुक्तांनी दिला स्थगितीचा आदेश

Summaryपुण्यातील जैन बोर्डिंग जागा विक्री प्रकरणात धर्मादाय आयुक्तांनी व्यवहाराला स्थगिती दिली आहे. या प्रकरणाची तातडीची सुनावणी मुंबईतील धर्मादाय आयुक्त कार्यालयात झाली.जैन बोर्डिंगच्या मंदिरालाच गहाण ठेवून बिल्डरला कर्ज मिळाल्याचे उघड झाले आहे..पुण्यातील जैन बोर्डिंगच्या जागा विक्री प्रकरणात मोठी अपडेट समोर आली आहे. धर्मादाय आयुक्तांनी जागा विक्रीच्या व्यवहाराला स्थगिती देण्याचे आदेश दिले आहेत. मुंबईत धर्मदाय आयुक्तांसमोर या प्रकरणाची तातडीची सुनावणी पार पडली. धर्मादाय आयुक्त अमोघ कलोटी यांनी या प्रकरणावर ‘स्टेटस्को’ म्हणजेच परिस्थिती 'जैसे थे' ठेवण्याचा आदेश दिला. त्यामुळे जैन समाजाला दिलासा मिळाल्याचे सांगितले जात आहे..जैन ट्रस्टच्या बोर्डिंगमधील जैन मंदिरालाच गहाण ठेवून कर्नाटकातील बीरेश्वर क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी आणि बुलढाणा अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक या दोन संस्थांकडून बिल्डरच्या नावे कर्ज मंजूर करण्यात आले असल्याची बाब समोर आली होती. यानंतर जैन समाजाच्या संघटनांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करत धर्मदाय आयुक्तांकडे धाव घेतली. .पुण्यातील जैन बोर्डिंग हॉस्टेलची जागा शिवाजी नगरमधील मॉडेल कॉलनीत आहे. हिराचंद नेमचंद दोशी यांनी 1958 साली येथे बोर्डिंगची केली होती. ही जागा काही महिन्यांपूर्वी चर्चेत आली होती. कारण विश्वस्त या जागेवर नियंत्रण ठेवून नवीन विकास करण्यास इच्छूक होते. तर समाजातील काही लोकांनी याला विरोध केला होता. मात्र, काही दिवसांपूर्वीच ही जागा परस्पर हडप करुन तिची विक्री करण्यात आल्याचा आरोप जैन समाजाकडून करण्यात आला. यात गोखले कंट्रक्शनचे नाव पुढे आले. .Murlidhar Mohol : राजू शेट्टी नुरा कुस्ती खेळताहेत, धंगेकर बिळातील उंदीर; जैन बोर्डिंगची जमीन हडपल्याचा आरोपावर मोहोळ यांचं प्रत्युत्तर.मुरलीधर मोहोळे यांचे स्पष्टीकरणकेंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ हे देखील कंट्रक्शन कंपनीत भागीदार असल्याचा आरोप विरोधकाकडूंन केला जात होता. मात्र आपण या कंपनीतून खूप आधी राजीनामा दिला असल्याचे स्पष्टीकरण मोहोळ यांनी पत्रकार परिषद घेऊन दिले. .FAQs प्र1: जैन बोर्डिंग जागा विक्री प्रकरण काय आहे? ➡ हे प्रकरण पुण्यातील जैन ट्रस्टच्या बोर्डिंगच्या जागेच्या विक्रीशी संबंधित आहे, जिथे धार्मिक संपत्तीवर कर्ज घेतल्याचा आरोप आहे.प्र2: धर्मादाय आयुक्तांनी काय आदेश दिला आहे? ➡ धर्मादाय आयुक्तांनी जागा विक्रीचा व्यवहार तात्पुरता स्थगित ठेवण्याचा आदेश दिला आहे.प्र3: कर्ज कोणत्या संस्थांकडून घेतले गेले? ➡ बीरेश्वर क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी (कर्नाटक) आणि बुलढाणा अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक यांनी कर्ज मंजूर केले.प्र4: जैन समाजाची प्रतिक्रिया काय होती? ➡ जैन समाजाच्या संघटनांनी या व्यवहाराला तीव्र विरोध दर्शवला आणि धर्मादाय आयुक्तांकडे तक्रार दाखल केली.प्र5: पुढील कारवाई काय अपेक्षित आहे? ➡ आता धर्मादाय आयुक्त कार्यालय पुढील तपासणी करून अंतिम निर्णय देईल.प्र6: सुनावणी कुठे झाली? ➡ या प्रकरणाची तातडीची सुनावणी मुंबईतील धर्मादाय आयुक्तांच्या कार्यालयात झाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.