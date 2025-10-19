Murlidhar Mohol : राजू शेट्टी नुरा कुस्ती खेळताहेत, धंगेकर बिळातील उंदीर; जैन बोर्डिंगची जमीन हडपल्याचा आरोपावर मोहोळ यांचं प्रत्युत्तर

Summaryपुण्यातील जैन बोर्डिंग हॉस्टेलची जागा बेकायदेशीरपणे विक्री केल्याचा आरोप मोठ्या प्रमाणात गाजतोय.या प्रकरणात केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्यावर गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत.मोहोळ यांनी पत्रकार परिषद घेऊन गोखले कंपनीशी संबंध नसल्याचा खुलासा केला..Pune Model Colony Jain Trust Land Deal : पुण्यात जैन बोर्डिग हॉस्टेलच्या जागेची बेकायदेशीर विक्री केल्याचा मुद्दा सध्या चर्चेत आहे. या प्रकरणी थेट केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्यावर गंभीर आरोप होत आहे. यावर मोहोळ यांनी रविवारी पत्रकार परिषद घेत खुलासा केला. ते म्हणाले की, माझ्या गोखले कंपनीशी संबंध नाही. कंपनीतून मी २०२४ मध्येच बाहेर पडलो आहे. राजू शेट्टी यांना कुणीतरी चुकीची माहिती दिली आहे, ते नुराकुस्ती खेळताहेत, तर रविंद्र धंगेकर हे बिळातील उंदीर आहेत असा असा निशाणा साधला. . मुरलीधर मोहोळ म्हणाले की, राजू शेट्टी हे ज्येष्ठ नेते आहेत आरोप करण्याआधी त माझ्याशी संपर्क करायला हवा होता, त्यांनी माझ्यावर बेछूट आरोप केले अन् पुण्यातील बिळात लपलेले काही उंदीर बाहेर आहे असे रविंद्र धंगेकरांचे नाव न घेता त्यांना टोला लगावला, मी प्रतिज्ञापत्रात सर्व सांगितले आहे, पुणेकरांच्या मनात शंका राहू नये म्हणून मी बोलत आहे, असे ते म्हणाले. रविंद्र धंगेकरांच्या आरोपावर बोलताना मोहोळ म्हणाले की, ते वैफल्यग्रस्त असून त्यांनी याआधीही आरोप केले पण ते पुरावे सादर करु शकले नाहीत..जैन बोर्डिग हॉस्टेलच्या जागेची बेकायदेशीर विक्री केल्याचे प्रकरण चांगलेच गाजले आहे. ही जमीन बेकायदेशीरपणे गोखले कन्स्ट्रक्शनला विकल्याचा आरोप केला असून मुरलीधर मोहोळ यांची गोखले यांच्यासोबत भागिदारी असल्याचा दावा करण्यात आलाय. या आरोपांवर केंद्रीय नागरी हवाई वाहतूक तथा सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी पत्रकार परिषद घेत उत्तर दिले. .स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी या प्रकरणी काही दिवसांपूर्वी जैन समाजबांधवांसह मोर्चाही काढला. त्यानंतर मोहोळ यांच्यावर निशाणाही साधला होता. बिल्डर्सना हाताशी धरून जैन बोर्डिंगची जमीन मोहोळ यांनी हडपल्याचा आरोप शेट्टी यांनी केला. शिवसेना शिंदे गटाचे नेते रवींद्र धंगेकर यांनी मुरलीधर मोहोळ यांच्यावर आरोप केले. "काय म्हणता धंगेकर, जमीन चोर निघाला मुरलीधर" असं म्हणत धंगेकरांनी केलेली पोस्ट चर्चेचा विषय ठरली आहे..सोशल मीडियावर पोस्ट करत थेट नाव घेत धंगेकरांनी टीका केलीय. याआधी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांनीही गंभीर आरोप केले होते. जैन धर्मियांची मोक्याची साडेतीन एकर जागा कटकारस्थान करून हडपल्याचा आरोप रोहित पवार यांनी केला होता..काय आहे प्रकरण? पुण्यात शिवाजी नगर परिसरात जैन बोर्डिंग हॉस्टेलची जागा आहे. तिथं दिगंबर जैन बोर्डिंग आणि श्वेतांबर जैन बोर्डिंग असून हिराचंज नेमचंद दोषी यांनी १९५८मध्ये वसतिगृह उभारण्यात आलं होतं. विश्वस्तांनी या जागेचा विकास करण्याची योजना आखली होती. पण काही दिवसांपूर्वी परस्पर जागा हडप करून विक्री केल्याचा आरोप आता जैन समाजाकडून होतोय. धर्मादाय आयुक्तांकडूनही जागेच्या विक्रीला मंजुरी देताना नियम आणि कायदे धाब्यावर बसवल्याचे आरोप करण्यात येतायत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.