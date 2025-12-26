पुणे

Pune Fire: जंगली महाराज रोडवर भीषण आग! पेट्रोल पंपामागील गॅरेज जळून खाक, अग्निशमन दलाच्या ५ गाड्या दाखल

Major Fire on Jangli Maharaj Road Raises Safety Concerns in Central Pune : जंगली महाराज रोडवरील आगीमुळे परिसरात खळबळ, अग्निशमन दलाचे युद्धपातळीवर प्रयत्न
Sandip Kapde
पुण्यातील जंगली महाराज रोडवर भीषण आग लागल्याची घटना घडली. जंगली महाराज मंदिरासमोर असलेल्या एका पेट्रोल पंपाच्या मागील बाजूस चारचाकी वाहनांच्या दुरुस्तीच्या गॅरेजमध्ये ही आग भडकली. आगीच्या प्रचंड लोटामुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली.

