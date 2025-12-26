Pune Fire: जंगली महाराज रोडवर भीषण आग! पेट्रोल पंपामागील गॅरेज जळून खाक, अग्निशमन दलाच्या ५ गाड्या दाखल

पुण्यातील जंगली महाराज रोडवर भीषण आग लागल्याची घटना घडली. जंगली महाराज मंदिरासमोर असलेल्या एका पेट्रोल पंपाच्या मागील बाजूस चारचाकी वाहनांच्या दुरुस्तीच्या गॅरेजमध्ये ही आग भडकली. आगीच्या प्रचंड लोटामुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली..अग्निशमन दलाच्या चार ते पाच वाहनांनी तात्काळ घटनास्थळी धावघटनेची माहिती मिळताच पुणे अग्निशमन दलाच्या चार ते पाच वाहनांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. अग्निशामक कर्मचारी युद्धपातळीवर आग आटोक्यात आणण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. पेट्रोल पंपाच्या अगदी जवळ ही आग लागल्याने सुरक्षेच्या दृष्टीने आजूबाजूच्या नागरिकांना काही काळासाठी दूर हलवण्यात आले..Pune Crime : अल-कायदा दहशतवादी संघटनेशी संबंधित जुबेरचे अफगाणिस्तान कनेक्शन.आग पूर्णपणे विझवण्याचे काम सुरूसध्या तरी आग पूर्णपणे विझवण्याचे काम सुरू आहे. आगीचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. तसेच झालेल्या नुकसानाचा आकडा देखील समोर आलेला नाही. गॅरेजमध्ये अनेक वाहने दुरुस्तीसाठी होती, त्यामुळे नुकसान मोठे असण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे..पुण्यातील नेहमीच गर्दीचा भागजंगली महाराज रोड हा पुण्यातील नेहमीच गर्दीचा भाग असतो. आगीमुळे काही काळ वाहतूकही प्रभावित झाली. मात्र अग्निशमन दलाच्या त्वरित कारवाईमुळे आग पेट्रोल पंपापर्यंत पोहोचली नाही..घटनास्थळी पोलिसांचाही बंदोबस्तघटनास्थळी पोलिसांचाही बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. आग लागण्यामागील कारणाचा तपास सुरू झाला असून लवकरच अधिक माहिती समोर येईल, अशी अपेक्षा आहे..Pune Municipal Election : ‘थांबा अन् वाट पाहा’ची भूमिका; महाआघाडीबाबत ठाकरेंची शिवसेना-मनसे यांचा निर्णय.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.