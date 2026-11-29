पुणे : टपाल विभाग, बँक, अन्न पुरवठा विभाग आणि रेल्वेमध्ये सरकारी नोकरी लावण्याचे आमिष दाखवून २२ जणांची ७१ लाख रुपयांची फसवणूक केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी विश्रांतवाडी पोलिस ठाण्यात तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..Gadchiroli History: गडचिरोलीच्या घनदाट जंगलात इतिहासाचा खजिना! १६व्या-१७व्या शतकातील ५० वीरगळांचा शोध, शूरवीरांच्या पराक्रमाची शिल्पे उजेडात.याबाबत सुभाष दाजी निकम (वय ५८, रा. मुंजाबावस्ती, धानोरी) यांनी फिर्याद दिली आहे. गौतम बळीराम इंगोले (रा. उत्तमनगर, शिवणे), दिगंबर बाबूराव आनंदवाड (रा. नांदेड) आणि विजय वासुदेव दोपे (रा. नागपूर) अशी गुन्हा दाखल झालेल्या संशयित आरोपींची नावे आहेत..\rपोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपी इंगोले याने फिर्यादी निकम यांची २०२२ मध्ये भेट घेऊन विविध शासकीय विभागांत चांगली ओळख असल्याचे सांगितले. तसेच, इतर दोन आरोपींची मोठे अधिकारी म्हणून ओळख करून देत विश्वास संपादन केला..Jan Kalyan Expressway: जनकल्याण एक्सप्रेस-वे बीडऐवजी भूम-वाशीतून न्या; धाराशिवकरांची मागणी, खासदार ओमराजे निंबाळकरांचा पाठपुरावा.त्यानंतर निकम आणि इतर २१ जणांकडून स्वतःच्या तसेच त्यांच्या मुलांच्या नोकरीसाठी ऑनलाइन आणि रोख स्वरूपात ७१ लाख रुपये आरोपींच्या बँक खात्यावर जमा करण्यात आले. मात्र, कोणालाही नोकरी न लावता आणि पैसे परत न करता आरोपींनी फसवणूक केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.