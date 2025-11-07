पुणे

Junnar Leopard News : जुन्नरमध्ये बिबट्यांच्या हल्ल्यांची वाढ; नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण

Junnar Leopard Attacks: Legal Notice Issued : जुन्नर तालुक्यात बिबट्याच्या वाढत्या हल्ल्यांमुळे नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत असल्याचा आरोप करत, अॅड. पुनम जगताप यांनी वन विभाग, जिल्हाधिकारी आणि मानवाधिकार आयोगाला कायदेशीर नोटीस पाठवून तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे.
Junnar Leopard Attacks: Legal Notice Issued

Junnar Leopard Attacks: Legal Notice Issued

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : जुन्नर तालुक्यात गेल्या काही महिन्यांपासून बिबट्यांच्या हल्ल्यांत वाढ झाली असून, महिला व लहान मुलांचे मृत्यू झाल्यामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या घटनांकडे प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्याचा आरोप करत याबाबत वन विभाग, जिल्हाधिकारी आणि मानवाधिकार आयोगाला कायदेशीर नोटीस पाठवून तातडीच्या उपाययोजनांची मागणी करण्यात आली आहे.

