पुणे

Rajuri News : राजुरीत बिबट्या जेरबंद; वनविभागाची यशस्वी कारवाई

Increasing Leopard Attacks on Livestock in Ghangale Mala : पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर तालुक्यातील राजुरी येथे पाळीव प्राण्यांवरील वाढत्या हल्ल्यांमुळे वनविभागाने लावलेल्या पिंजऱ्यात अंदाजे तीन ते चार वर्षांचा बिबट्या जेरबंद झाला, असून या परिसरात बिबट्यांचा वावर जास्त असल्याने पिंजऱ्यांची संख्या वाढवण्याची मागणी स्थानिक ग्रामस्थांनी केली आहे.
Increasing Leopard Attacks on Livestock in Ghangale Mala

Increasing Leopard Attacks on Livestock in Ghangale Mala

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

राजुरी : राजुरी या ठिकाणी वनविभागाने लावलेल्या पिंज-यात बिबट्या जेरबंद झाल्याची घटना रविवारी पहाटेच्या सुमारास घडली. याबाबत मिळालेल्या माहितुनुसार राजुरी (ता.जुन्नर)येथील घंगाळे मळ्यात बिबटयाचा पाळीव प्राण्यांवर वाढलेले हल्ल्यांमुळे स्थानिक ग्रामस्थांनी या ठिकाणी वनविभागाने पिंजरा लावावा अशी मागणी केली होती त्यानुसार वन विभागाने पिंपळगाव जोगा कालव्याच्या शेजारी असलेल्या बाळासाहेब बबन घंगाळे यांच्या शेतात पिंजरा लावला होता.

Loading content, please wait...
pune
Leopard
junnar
Wildlife
wildlife department

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com