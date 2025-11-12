Junnar Viral Photo : जुन्नरमधील पट्टेरी वाघाचे छायाचित्र ‘एआय’चे; खोटी माहिती पसरविल्याने वनविभागाकडून नोटीस

पिंपळवंडी : जुन्नर तालुक्यात पट्टेरी वाघ आढळल्याचे छायाचित्र सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. सोशल मीडियावर टाकलेल्या छायाचित्रात पट्टेरी वाघ शेतात उभा असल्याचे दिसत आहे. दरम्यान, हे छायाचित्र ‘एआय’ (कृत्रिम बुद्धिमत्ता)चे असल्याचे स्पष्ट झाले आहे..मंगरूळ येथील रहिवासी नितीन लक्ष्मण मिंडे यांनी त्यांच्या मुलाला पट्टेरी वाघ दिसल्याचे व त्याचे छायाचित्र काढल्याचे वृत्त स्थानिक युट्यूब चॅनेलवर सांगून मुलाखत दिली. याबाबतची माहिती जुन्नर वनविभागाला मिळताच त्या छायाचित्राच्या सत्यतेबाबत खातरजमा करण्यासाठी ओतूरचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी चैतन्य कांबळे यांनी कर्मचाऱ्यांसह घटनास्थळी जाऊन परिसराची पाहणी केली..Gadchiroli Crime: 'हरवलेले, चोरीला गेलेले ९० मोबाईल फोन शोधून काढले'; गडचिरोली पोलिसांची काैतुकास्पद दलाची कामगिरी...या वृत्ताच्या सत्यतेबाबत संबंधितांकडे कसून चौकशी केली. त्यांनी सांगितले की, घराबाहेर काढलेले वाघाचे छायाचित्र ‘एआय’वर टाकून पाहिले असता तो वाघच असल्याचे उत्तर ‘एआय’द्वारे देण्यात आल्याचे जबाबात तसेच रेकॉर्ड केलेल्या व्हिडिओद्वारे वनविभागास सांगितले. खोटी माहिती पसरविल्याने संबंधितांना वनविभागाकडून नोटीस जारी करण्यात आल्या आहेत. .अफवा पसरविणे/लोकांमध्ये भीती निर्माण करणे, खोटी माहिती समाजमाध्यमांवर प्रसारित करणे आदी कृत्ये ही भारतीय न्यायसंहिता २०२३ तसेच माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम २००० मधील तरतुदिन्वये प्रतिबंधित असल्याने त्याचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तीस तीन वर्षापर्यंतच्या कारावासाची तसेच १ लाख रुपयापर्यंतच्या दंडाच्या शिक्षेची तरतूद असल्याचे वनविभागाने म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.