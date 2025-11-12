पुणे

Junnar Viral Photo : जुन्नरमधील पट्टेरी वाघाचे छायाचित्र ‘एआय’चे; खोटी माहिती पसरविल्याने वनविभागाकडून नोटीस

AI-Generated Tiger Photo Causes Panic in Junnar : जुन्नर तालुक्यातील पिंपळवंडी परिसरात पट्टेरी वाघ आढळल्याचे 'एआय'ने तयार केलेले खोटे छायाचित्र सोशल मीडियावर व्हायरल केल्याने नागरिकांमध्ये भीती निर्माण झाली होती; याबाबत खोटी माहिती देणाऱ्या संबंधित व्यक्तीस वनविभागाने नोटीस बजावली असून, अफवा पसरवल्यास ३ वर्षांपर्यंत कारावास व ₹१ लाख दंडाची तरतूद असल्याचा इशारा दिला आहे.
Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पिंपळवंडी : जुन्नर तालुक्यात पट्टेरी वाघ आढळल्याचे छायाचित्र सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. सोशल मीडियावर टाकलेल्या छायाचित्रात पट्टेरी वाघ शेतात उभा असल्याचे दिसत आहे. दरम्यान, हे छायाचित्र ‘एआय’ (कृत्रिम बुद्धिमत्ता)चे असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

