Pune Crime News: पुण्यात धक्कादायक प्रकार! कपडे बदलताना महिलेचे CCTV त चित्रीकरण; दुकान मालक अटकेत

Pune CCTV Misuse Case: पुण्यातील कामशेत परिसरात एका कपड्यांच्या दुकानात घडलेल्या घटनेने स्थानिक स्तरावर मोठी खळबळ निर्माण केली आहे. दुकानातील स्टोअर रूममध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरा लावलेला असतानाही तेथे कपडे बदलण्यासाठी पाठवलेल्या महिलेचे जाणीवपूर्वक चित्रीकरण करण्यात आल्याची धक्कादायक बाब समोर आली. या प्रकारात दुकान मालकाने महिलेच्या गोपनीयतेचा भंग केला आणि नंतर तिला धमकी देखील दिल्याचे तक्रारीत नमूद आहे. कामशेत पोलिसांनी या प्रकरणी तातडीने कारवाई करत आरोपीला अटक केली आहे..१६ मार्च रोजी दुपारी तीन वाजण्याच्या सुमारास ही घटना घडली. पुण्याच्या मावळ तालुक्यातील कामशेत येथे असलेल्या 'मुकेश फॅन्सी कॉर्नर' या दुकानात खरेदी करण्यासाठी आलेल्या महिलेला मालक मुकेश मुथा यांनी कपडे बदलण्यासाठी स्टोअर रूममध्ये जाण्याचे सांगितले. स्टोअर रूममध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरा बसवलेला असल्याची पूर्ण कल्पना मालकाला होती, तरीही त्याने तिला त्या जागी पाठवले. ती कपडे बदलत असताना कॅमेऱ्याद्वारे चित्रीकरण करणे हा जाणीवपूर्वक केलेला कृत्य असल्याचे तक्रारीत आहे..पीडित महिलेला धमकीया घटनेनंतर मुकेश मुथा यांनी पीडित महिलेला धमकी दिली, पीडित महिलेने कामशेत पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केल्यानंतर पोलिसांनी तात्काळ हालचाल सुरू केली. भारतीय न्याय संहिता कलम ७७ आणि ३५२ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला. घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पोलिसांनी आरोपीला ताबडतोब अटक केली आणि आज त्याला वडगाव मावळ न्यायालयात हजर करण्यात आले..स्टोअर रूममध्ये सीसीटीव्ही कॅमेराया संपूर्ण प्रकरणात स्टोअर रूममध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरा लावण्यात आला होता आणि त्याच जागेचा कपडे बदलण्यासाठी वापर केला गेला. मालकाने जाणीवपूर्वक चित्रीकरण केल्याचा आरोप आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपी मुकेश मुथा याने दुकानातील स्टोअर रूममध्येच सीसीटीव्ही कॅमेरा सक्रिय ठेवला होता. कपडे बदलताना चित्रीकरण केल्याने पीडितेला मानसिक त्रास झाला आणि त्यानंतर दिलेल्या दमदाटीमुळे तिने तक्रार नोंदवली. पोलिसांनी गुन्ह्याची नोंद करत आरोपीला अटक केली असून न्यायालयात हजर केले.