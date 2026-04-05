Pune News: पुण्यात करणीच्या नावाने अघोरी प्रकार; जादूटोणाविरोधी कारवाईसाठी ‘अंनिस’ची पोलिसांकडे मागणी

पुणे: खडकी येथील होळकर पुलाखाली असलेल्या म्हसोबा मंदिर परिसरात दर अमावस्या आणि पौर्णिमेला झाडांवर करणीच्या नावाखाली काळ्या बाहुल्या, फोटो, लिंबू, बिबे, तसेच साळिंदराचे काटे खिळ्यांच्या साह्याने ठोकले जात असल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या अघोरी प्रकारामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. .या प्रकारामुळे झाडांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. विशेष म्हणजे, हा प्रकार गेल्या अनेक वर्षांपासून सातत्याने सुरू असून, त्यात आणखी वाढ होत असल्याचे चित्र आहे. दर अमावस्या आणि पौर्णिमेला या ठिकाणी हा अंधश्रद्धेचा प्रकार सुरू असल्याचे समोर आले आहे..त्यामुळे यासंदर्भात पोलिस प्रशासनाने या अघोरी प्रकार करणाऱ्यांवर जादूटोणाविरोधी कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी 'महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती'(अंनिस)ने केली आहे..'अंनिस'च्या नंदनी जाधव म्हणाल्या, ''या अनिष्ट, अघोरी प्रथांना आळा घालण्यासाठी 'अंनिस' सातत्याने लढा देत आहे. झाडांना ठोकलेले खिळे, बाहुल्या आणि इतर साहित्य काढून ते जाळून टाकण्याचे कामही 'अंनिस'चे कार्यकर्ते करत आहेत.''."गेल्या अनेक वर्षांपासून 'अंनिस'चे कार्यकर्ते खडकी पोलिसांना निवेदने देत आहेत. मात्र, पोलिसांकडून याकडे दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे हा प्रकार कमी होण्याऐवजी वाढतच आहे. असे अनिष्ट प्रकार घडत असतील, तर उद्या या ठिकाणी 'नरबळी'सारखे अमानुष प्रकार घडू शकतात, अशी भीती आहे."- मिलिंद देशमुख,'अंनिस'.