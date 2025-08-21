Shivaji Maharaj: पुण्यातील मानाचा पहिला गणपती अन् शिवरायांचं बंधन! ; मावळे मोहिमेवर जाण्याआधी घेत असत बाप्पाचं दर्शन

Kasba Ganpati Pune: पुणे शहराच्या मुळाशी असलेली कसबा पेठ ही केवळ एक वस्ती नाही, तर स्वराज्याच्या स्वप्नाचा पाया घालणारी पवित्र भूमी आहे. याच कसबा पेठेत वसलेला कसबा गणपती हा पुण्याचा मानाचा पहिला गणपती म्हणून ओळखला जातो. या गणपतीचे छत्रपती शिवाजी महाराज आणि त्यांच्या माता जिजाऊंशी असलेले अतुट नाते आजही पुणेकरांच्या मनात गौरवाने स्मरणात आहे..जिजाऊंचा दृष्टांत आणि गणपतीची स्थापनाछत्रपती शहाजीराजे भोसले यांनी 1636 साली पुण्यात लाल महाल बांधला. याच काळात त्यांनी जिजामाता आणि बालशिवाजी यांना सुरक्षिततेसाठी पुण्यात पाठवले. पुण्यातील भग्न मंदिरांचा जीर्णोद्धार करताना जिजाऊंनी कसबा गणपती मंदिराची स्थापना केली. असे सांगितले जाते की, जिजाऊंना स्वप्नात गणपतीने दृष्टांत दिला आणि त्यानुसार त्यांनी या गणपतीची स्थापना केली. 1640 ते 1642 या कालावधीत घडलेली ही घटना पुण्याच्या इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी नोंदली गेली. जिजाऊंनी सोन्याचा नांगर फिरवून स्वराज्याचा अंकुर या भूमीत पेरला, आणि कसबा गणपती हा त्या स्वप्नाचा साक्षीदार बनला..शिवरायांचे बालपण आणि कसबा गणपतीलाल महालात शिवाजी महाराजांचे बालपण गेले. याच परिसरात असलेल्या कसबा गणपती मंदिरात ते नियमित दर्शनासाठी येत. प्रत्येक मोहिमेपूर्वी शिवराय कसबा गणपतीचे दर्शन घेऊनच निघत असत. मावळ्यांनाही या गणपतीचे दर्शन घेण्याची प्रथा होती. कसबा गणपतीच्या आशीर्वादाने स्वराज्याच्या प्रत्येक लढाईत शिवरायांना यश मिळाले, अशी श्रद्धा आहे. जिजाऊंच्या स्वराज्याच्या स्वप्नाला आणि शिवरायांच्या कर्तृत्वाला या गणरायाच्या आशीर्वादाची जोड मिळाली..Shivaji Maharaj : काय होता शिवरायांचा संतुलित आहार? युद्धासाठी नेहमी तंदुरुस्त राहण्यामागचं खरं रहस्य! आजच्या पिढीसाठी प्रेरणा.कसबा गणपती: पुण्याची ग्रामदेवतासबा गणपतीला पुण्याची ग्रामदेवता म्हणून मानले जाते. कर्नाटकातून आलेल्या ठकार कुटुंबाकडे गणरायाची पूजा-अर्चा आणि मंदिराची व्यवस्था सोपवण्यात आली होती, आणि ही परंपरा आजही अखंडपणे सुरू आहे. पुण्याच्या सार्वजनिक गणेशोत्सवात कसबा गणपतीला मानाचे पहिले स्थान आहे. येथूनच पुणे शहराचा विस्तार झाला, आणि कसबा पेठ ही पुण्याची मूळ वस्ती म्हणून ओळखली जाते.सार्वजनिक गणेशोत्सवातील मानाचे स्थानपुण्याचा गणेशोत्सव हा जगभरात प्रसिद्ध आहे, आणि या उत्सवात कसबा गणपतीला पहिल्या क्रमांकाचे मानाचे स्थान आहे. गणेशोत्सवाच्या मिरवणुकीत कसबा गणपतीचा मानाचा गणपती म्हणून समावेश होतो. हा गणपती केवळ धार्मिक श्रद्धेचा विषय नाही, तर पुण्याच्या सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक वारशाचा अविभाज्य भाग आहे. प्रत्येक वर्षी लाखो भाविक या गणरायाच्या दर्शनासाठी कसबा पेठेत येतात..आजही प्रेरणादायी इतिहासकसबा गणपती हा केवळ एक धार्मिक स्थळ नाही, तर स्वराज्याच्या स्वप्नाचा आणि शिवरायांच्या कर्तृत्वाचा साक्षीदार आहे. जिजाऊंच्या दूरदृष्टीने आणि शिवरायांच्या पराक्रमाने पुण्याला स्वराज्याची राजधानी बनवले. कसबा गणपतीच्या आशीर्वादाने हे स्वप्न साकार झाले. आजही हा गणपती पुणेकरांच्या श्रद्धेचा आणि अभिमानाचा केंद्रबिंदू आहे.कसबा गणपती हे पुण्याच्या सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक वारशाचे प्रतीक आहे. जिजाऊ आणि शिवरायांशी असलेले त्याचे नाते या गणपतीला विशेष बनवते. गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने पुणेकर आणि भाविक या गणरायाच्या दर्शनासाठी येतात आणि स्वराज्याच्या गौरवशाली इतिहासाला उजाळा देतात. कसबा गणपतीचा हा मानाचा प्रवास आजही पुण्याच्या हृदयात अखंडपणे सुरू आहे..Shivaji Maharaj : छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळात मिरची होती का? जेवणात काय झणझणीत वापरत होते?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.