Pune Crime : तरुणीशी संबंध तोडण्याच्या वादातून कात्रजमध्ये तरुणाची हत्या; दोन आरोपी फरार!

Katraj Dispute : तरुणीशी मैत्रीच्या संबंधातून निर्माण झालेल्या वादातून कात्रज परिसरात तरुणाची हत्या करण्यात आली.आंबेगाव पोलिसांनी दोन आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल करून शोध मोहीम सुरू केली आहे.
Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : तरुणीशी मैत्रीचे संबंध असल्याच्या कारणातून कात्रजमधील आंबेगाव परिसरात तरुणावर तीक्ष्ण शस्त्राने वार करून खून केल्याची घटना सोमवारी (ता. २२) सायंकाळी घडली. या प्रकरणी आंबेगाव पोलिसांनी दोघांविरुद्ध खुनाचा गुन्हा दाखल केला असून, आरोपी फरार आहेत.

