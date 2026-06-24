Ketan Agrawal Murder Mystery: केतनच्या बहिणीनेच पकडला सियाचा खोटेपणा; अंत्यविधीनंतर आली होती भेटीसाठी, कुटुंब थेट पोलिस ठाण्यात

Lohagad Fort Crime Updates: प्रियकराच्या मदतीने होणाऱ्या नवऱ्याचा खून करणाऱ्या सिया गोयलचा खोटेपणा सर्वात आधी लक्षात आला तो मयत केतन अग्रवालच्या बहिणीच्या. केतनच्या अंत्यविधीनंतर सिया जेव्हा त्याच्या कुटुंबियांच्या भेटीसाठी गेली होती, तेव्हा केतनच्या बहिणीने सियाला प्रश्नांची सरबत्ती केली होती. त्यानंतर त्यांनी थेट पोलिस ठाण्यात धाव घेतली..बांधकाम व्यावसायिक विशाल अग्रवाल यांचा २६ वर्षीय मुलगा केतन अग्रवाल याचा त्याची होणारी पत्नी सिया अग्रवाल आणि तिचा प्रियकर चेतन चौधरी यांनी खुन केला. सुरुवातीला हा अपघात असल्याचा बनाव सियाने केला होता. मात्र पोलिस तपासामध्ये तिच्या खोटेपणाचा बुरखा टराटरा फाटला आहे. आता दोघांनीही केतनच्या खुनाची कबुली दिलीय..Mumbai Local: ‘मयंकला न्याय मिळालाच पाहिजे’; आरोपीला फाशीची शिक्षा द्या, कुटुंबीयांची आर्त मागणी.अंत्यसंस्कारानंतर केतनच्या बहिणीला आला होता संशय१८ जून रोजी लोहगड किल्ल्यावर केतनचा मृत्यू झाल्यानंतर, सियाच्या रडण्यावर आणि तिच्या अपघाताच्या रचलेल्या गोष्टीवर सर्वांनीच विश्वास ठेवला होता. मात्र, केतनच्या अंत्यसंस्कारानंतर जेव्हा सिया गोयल अग्रवाल कुटुंबाच्या घरी पोहोचली, तेव्हा खऱ्या अर्थाने तपासाला कलाटणी मिळाली.केतनच्या बहिणीने सियाला अनेक प्रश्न विचारले. तेव्हाच तिच्या बोलण्यावर कुटुंबियांना संशय आला. केतनच्या बहिणीने सियाला अपघातापूर्वी नेमके काय घडले, ते तिथे कसे गेले, काय झाले, याबद्दल सविस्तर प्रश्न विचारण्यास सुरुवात केली. या प्रश्नांची उत्तरे देताना सिया प्रचंड गोंधळली आणि तिच्या उत्तरांमध्ये कमालीचा विरोधाभास दिसून आला. तिचा हा संशयास्पद वावर पाहून कुटुंबियांचा संशय बळावला आणि त्यांनी तातडीने पोलिसांशी संपर्क साधला..धुमधडाक्यात पार पडलं 'कारभारी लयभारी' जोडीचं लग्न, अनुष्का-निखिलाच्या लग्नातील फोटो, व्हिडिओ पाहिलेत का?.३ वर्षांपासून प्रेमसंबंध अन् ६ महिन्यांत २३८ तास संवादमयत केतनच्या कुटुंबियांच्या शंकेवरून पोलिसांनी तपास सुरू केला असता, सिया आणि चेतन चौधरी यांचे गेल्या तीन वर्षांपासून प्रेमसंबंध असल्याचे उघड झाले. पोलिसांनी जेव्हा त्यांचे कॉल रेकॉर्ड्स तपासले, तेव्हा धक्कादायक माहिती समोर आली. चालू वर्षाच्या सुरुवातीला म्हणजेच जानेवारी २०२६ ते जून २०२६ या अवघ्या सहा महिन्यांच्या काळात सिया आणि चेतन यांच्यात तब्बल २००४ वेळा फोनवर बोलणे झाले होते. दोघांनी एकूण २३८ तास एकमेकांशी संवाद साधला होता. याव्यतिरिक्त ते पोलिसांच्या नजरेतून वाचण्यासाठी नेहमी फेसटाइम आणि व्हॉट्सॲप कॉल्सचा वापर करत असत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.