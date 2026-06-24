पुणे

Ketan Agrawal Murder Mystery: केतनच्या बहिणीनेच पकडला सियाचा खोटेपणा; अंत्यविधीनंतर आली होती भेटीसाठी, कुटुंब थेट पोलिस ठाण्यात

Siya Goyal Fake Accident: बांधकाम व्यावसायिक विशाल अग्रवाल यांचा २६ वर्षीय मुलगा केतन अग्रवाल याचा त्याची होणारी पत्नी सिया अग्रवाल आणि तिचा प्रियकर चेतन चौधरी यांनी खुन केला.
Ketan Agrawal murder case

Ketan Agrawal murder case

esakal

संतोष कानडे
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Lohagad Fort Crime Updates: प्रियकराच्या मदतीने होणाऱ्या नवऱ्याचा खून करणाऱ्या सिया गोयलचा खोटेपणा सर्वात आधी लक्षात आला तो मयत केतन अग्रवालच्या बहिणीच्या. केतनच्या अंत्यविधीनंतर सिया जेव्हा त्याच्या कुटुंबियांच्या भेटीसाठी गेली होती, तेव्हा केतनच्या बहिणीने सियाला प्रश्नांची सरबत्ती केली होती. त्यानंतर त्यांनी थेट पोलिस ठाण्यात धाव घेतली.

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