Khasdar Krida Mahotsav : मैदानी खेळांकडे तरुणांचा ओढा वाढविण्यासाठी खासदार क्रीडा महोत्सवात अक्षय कुमारचे आवाहन

पुणे : ''खासदार क्रीडा महोत्सवात सहभागी झालेल्या खेळाडूंच्या आई-वडिलांचे मी आभार मानतो. कारण की त्यांनी मुलांना खेळण्यासाठी बाहेर पाठवले. 'सकाळी लवकर उठा आणि रात्री लवकर झोपा. नाहीतर तुम्ही घुबड व्हाल', असे माझे वडील मला नेहमी सांगायचे. अनेक मुले मैदानी खेळ न खेळता मोबाईलवर गेम खेळतात. त्यांनी अशा क्रीडा स्पर्धांमध्ये सहभागी व्हावे. सर्वात महत्त्वाचे आरोग्य चांगले ठेवायचे असेल तर खेळ, व्यायाम आवश्यक आहे. यंदा ४४ हजार विद्यार्थी या स्पर्धेत सहभागी झाले. पुढीलवर्षी एक लाख विद्यार्थी सहभागी झाले पाहिजेत,'' असे आवाहन प्रसिद्ध चित्रपट अभिनेते अक्षय कुमार यांनी केले. .केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्या पुढाकाराने 'खासदार क्रीडा महोत्सवा'चे आयोजन केले होते. त्याचा सांगत समारंभ आज गणेश कला क्रीडा मंच येथे पार पडला. यावेळी उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील, खासदार मेधा कुलकर्णी, आमदार भीमराव तापकीर, सुनील कांबळे, हेमंत रासने, भाजपचे प्रदेश महामंत्री राजेश पांडे, शहराध्यक्ष धीरज घाटे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रांत कार्यवाह डॉ. प्रवीण दबडघाव, नेमबाज अंजली भागवत, मुख्य समन्वयक मनोज एरंडे, ऑलिंपियन रेखा भिडे, कबड्डीपटू शांताराम जाधव, सुरेखा द्रविड, शांताराम जाधव, माजी क्रिकेटपटू केदार जाधव, ऑलिंपियन बॉक्सर मनोज पिंगळे, गिर्यारोहक उमेश झिरपे, माजी कबड्डीपटू शकुंतला खटावकर, टेनिसपटू नितीन कीर्तने, सुरेखा द्रविड, श्रीरंग इनामदार आदी आजी-माजी खेळाडू उपस्थित होते..मुरलीधर मोहोळ म्हणाले, ''२०४७ च्या विकसित भारताचा संकल्प पूर्ण करताना त्यात केवळ विकास नाही तर भारत हा बलवान, शक्तिशाली असला पाहिजे असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना वाटते. त्याच अनुषंगाने पुण्यात खासदार क्रीडा महोत्सवाचे आयोजन केले आहे. ३७ स्पर्धांमध्ये ४४ हजार खेळाडू सहभागी झाले होते. पुणे विद्येचे माहेरघर आहे, आयटी हब आहे. या शहराला खेळाचीही मोठी परंपरा आहे. पुण्यातील अनेक खेळाडूंनी देशाचे प्रतिनिधित्व केले, पदक जिंकले आहेत. हे वैभव आणखी वाढविण्यासाठी ही स्पर्धा आयोजित केली होती. सर्व मान्यताप्राप्त संघटना, भाजपचे कार्यकर्ते, आमदार यांनी सहकार्य केल्याने ही स्पर्धा यशस्वी झाली.''.चंद्रकांत पाटील म्हणाले, ''मुरलीधर मोहोळ यांनी संघटन कौशल्य दाखवून त्यांनी कोणताही गोंधळ, गडबड होऊ न देता या स्पर्धा पार पाडल्या. जागतिक, राष्ट्रीय व राज्य स्पर्धेत पदक मिळाल्यानंतर राज्य सरकारकडून मोठ्या रकमेची बक्षिस, शासकीय नोकरी दिली जात आहे. त्यामुळे खेळामध्ये सहभाग घेण्याचे प्रमाण वाढले आहे. पुण्यातील क्रीडा क्षेत्रातील कौशल्य जागतिक स्तरावर पोचविण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार आहोत.''प्रवीण दबडघाव म्हणाले, ''देशात समरसता आणायची असले तर खेळ महत्त्वाचे आहे. खेळामुळे समानता येते, विषमता जाते.''