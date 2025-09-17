पुणे

पुण्यातील हिंजवडी, पिरंगुटसह कोकणात जाणाऱ्या प्रवाशांची वाहतूक कोंडीतून होणार सुटका; मंत्री गडकरींनी NHAI दिले महत्त्वाचे निर्देश

Nitin Gadkari directs NHAI to speed up Bhugaon bypass road : पुणे-कोलाड महामार्गावरील भूगाव रस्त्याचे काम वेगाने सुरू,
पुणे : पुणे-पौड-कोलाड राष्ट्रीय महामार्गावरील भूगाव येथील बाह्यवळण रस्त्याचे (Bhugaon Bypass Road) गेल्या तीन वर्षांपासून रखडलेले काम अखेर मार्गी लागणार आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी (Nitin Gadkari) यांनी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला (एनएचएआय) पुढील नऊ महिन्यांत हे काम पूर्ण करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत.

