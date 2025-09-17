पुण्यातील हिंजवडी, पिरंगुटसह कोकणात जाणाऱ्या प्रवाशांची वाहतूक कोंडीतून होणार सुटका; मंत्री गडकरींनी NHAI दिले महत्त्वाचे निर्देश

पुणे : पुणे-पौड-कोलाड राष्ट्रीय महामार्गावरील भूगाव येथील बाह्यवळण रस्त्याचे (Bhugaon Bypass Road) गेल्या तीन वर्षांपासून रखडलेले काम अखेर मार्गी लागणार आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी (Nitin Gadkari) यांनी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला (एनएचएआय) पुढील नऊ महिन्यांत हे काम पूर्ण करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत..या रस्त्याच्या कामामुळे पुणे (Pune) शहरातील हिंजवडी, पिरंगुट तसेच कोकणमार्गे प्रवास करणाऱ्या वाहनधारकांना मोठ्या प्रमाणावर दिलासा मिळणार आहे. वाहतूक कोंडीची समस्या दूर होऊन प्रवासाचा वेळही वाचणार असल्याने नागरिकांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे..'शेतकऱ्यांच्या DBT वर दसऱ्यापर्यंत मदत जमा करणार'; अजित पवार यांचे आश्वासन, सर्वांना सोबत घेऊन चालण्याचीही दिली ग्वाही.गेल्या काही वर्षांपासून भूगाव बाह्यवळण रस्ता रखडल्याने वाहतुकीची समस्या गंभीर झाली होती. मात्र, आता गडकरी यांच्या हस्तक्षेपामुळे प्रकल्पाला गती मिळाल्याने अपेक्षित दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.