Pune Accident:'भुकूमला चारचाकीची डंपरला भीषण धडक'; पुणे-कोलाड रस्त्यावरील घटना, कार चालक गंभीर जखमी..

Horrific Crash at Bhukum: चार ते पाच मित्र चारचाकी गाडीने ( एमएच१२ एक्सएएक्स २०५८) पिरंगुटकडे चालले होते. येथील कृषि विभागाच्या बीजगुणन प्रक्षेत्रासमोर पिरंगुटहून पुण्याच्या दिशेने एक डंपर चालला होता. या डंपरला चारचाकी गाडीने धडक दिल्याने गाडीचा पुढचा भाग पूर्ण दबला गेला.
Horrific accident near Bhukum on Pune-Kolad Road — car collides with dumper, driver critically injured; police begin investigation.

सकाळ वृत्तसेवा
पिरंगुट : भुकूम (ता.मुळशी ) येथील पुणे कोलाड रस्त्यावर चारचाकी गाडी डंपरला धडकून झालेल्या अपघातात चारचाकीच्या पुढील भागाला आग लागल्याची घटना घडली. सुदैवाने या अपघातात कोणतीही जीवितहानी झालेली नसून कारचालकाच्या छातीला मार लागला आहे.

