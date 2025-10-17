Pune Accident:'भुकूमला चारचाकीची डंपरला भीषण धडक'; पुणे-कोलाड रस्त्यावरील घटना, कार चालक गंभीर जखमी..

पिरंगुट : भुकूम (ता.मुळशी ) येथील पुणे कोलाड रस्त्यावर चारचाकी गाडी डंपरला धडकून झालेल्या अपघातात चारचाकीच्या पुढील भागाला आग लागल्याची घटना घडली. सुदैवाने या अपघातात कोणतीही जीवितहानी झालेली नसून कारचालकाच्या छातीला मार लागला आहे..Arya Chavan: आर्या चव्हाणच्या मारकऱ्याला फाशीच द्या! 'सातारा सकल मराठा क्रांती मोर्चासह ग्रामस्थ आक्रमक'; खटला जलदगती न्यायालयात चालवा.आज सकाळी सुमारे अकरा वाजता ही घटना घडली. कारचालक कार्तिक जयेश हाडके (वय २१ , रा. लोणी काळभोर ) याच्या छातीला मार लागून तो जखमी झाला आहे. चार ते पाच मित्र चारचाकी गाडीने ( एमएच१२ एक्सएएक्स २०५८) पिरंगुटकडे चालले होते. येथील कृषि विभागाच्या बीजगुणन प्रक्षेत्रासमोर पिरंगुटहून पुण्याच्या दिशेने एक डंपर चालला होता. या डंपरला चारचाकी गाडीने धडक दिल्याने गाडीचा पुढचा भाग पूर्ण दबला गेला व गाडीने पेट घेतला. सुदैवाने चारचाकीतील एअर बॅगा उघडल्याने चालक बचावला. ..MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.दरम्यान भुकूमचे माजी उपसरपंच सचिन हगवणे, अंकुश खाटपे , सागर माझिरे , मयूर हगवणे , मंगेश हगवणे यांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेऊन परिसरातील रहिवाशांच्या घरातील पाणी आणून आग विझविण्याचा प्रयत्न केला. तसेच वाहतूक कोंडी दूर केली. त्यानंतर अग्नीशमन दलाच्या गाड्यांनी उर्वरित आग विझविली त्यामुळे पुढील मोठा अनर्थ टळला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.